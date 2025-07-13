Путин рассказал, с какой привычкой он никогда не расстанется

Президент России Владимир Путин всегда гасит свет перед сном. О привитой с детства привычке Путин рассказал журналисту Павлу Зарубину.
«Когда ухожу спать, я везде гашу свет. Это привычка с детства от родителей. У меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали», — поделился президент. Об этом глава государства сообщил в фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
Кроме того, Путин поделился тем, как написал свою знаменитую мюнхенскую речь. По его словам, он сделал это, пока летел в самолете в Мюнхен. В тот день, 10 февраля 2007 года, президент ясно дал понять, что Россия готова защищать свои интересы и играть более активную роль в формировании мирового порядка.
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