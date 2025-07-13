Путин рассказал, с какой привычкой он никогда не расстанется

Путин всегда проверяет дом на невыключенный свет
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин всегда ложится спать с выключенным в доме светом
Путин всегда ложится спать с выключенным в доме светом Фото:

Президент России Владимир Путин всегда гасит свет перед сном. О привитой с детства привычке Путин рассказал журналисту Павлу Зарубину.

«Когда ухожу спать, я везде гашу свет. Это привычка с детства от родителей. У меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали», — поделился президент. Об этом глава государства сообщил в фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Кроме того, Путин поделился тем, как написал свою знаменитую мюнхенскую речь. По его словам, он сделал это, пока летел в самолете в Мюнхен. В тот день, 10 февраля 2007 года, президент ясно дал понять, что Россия готова защищать свои интересы и играть более активную роль в формировании мирового порядка.

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Президент России Владимир Путин всегда гасит свет перед сном. О привитой с детства привычке Путин рассказал журналисту Павлу Зарубину. «Когда ухожу спать, я везде гашу свет. Это привычка с детства от родителей. У меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали», — поделился президент. Об этом глава государства сообщил в фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Кроме того, Путин поделился тем, как написал свою знаменитую мюнхенскую речь. По его словам, он сделал это, пока летел в самолете в Мюнхен. В тот день, 10 февраля 2007 года, президент ясно дал понять, что Россия готова защищать свои интересы и играть более активную роль в формировании мирового порядка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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