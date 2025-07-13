Путин сообщил, чем он обычно занимается в своем автомобиле

Путин: в дороге часто провожу рабочие совещания
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин часто проводит совещания в своем авто
Путин часто проводит совещания в своем авто Фото:

Президент России Владимир Путин во время поездок на автомобиле часто проводит рабочие совещания и обсуждает текущие вопросы с чиновниками. Об этом российский лидер сообщил в интервью, журналисту Павлу Зарубину во время телевизионной съемки в автомобиле российского производства Aurus.

«В дороге разговариваем, что чужое время терять. Сейчас ехали сюда, полпред сидел в машине из аэропорта... и губернатор. Говорили о ситуации в области, в регионе. Полезный разговор», — отметил Путин. По его словам, автомобиль Aurus достаточно просторный и комфортный, чтобы проводить такие беседы прямо на ходу. Интервью с президентом журналист разместил в своем telegram-канале.

Президент также добавил, что подобная практика используется практически во всех его рабочих поездках. В автомобиле обсуждаются как текущие вопросы, так и детали визитов.

Путин подчеркнул, что российский автомобиль Aurus — это полностью отечественная разработка, несмотря на привлечение зарубежных консультантов на этапе создания. По словам главы государства, машина подходит не только для деловых переговоров, но и для ознакомления с новыми технологиями: во время одной из встреч с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент показывал ему автомобиль и рассказывал о его особенностях.

Aurus — отечественная марка автомобилей класса люкс, находящаяся в собственности одноименной компании Aurus. Под этим брендом выпускаются премиальные седаны, лимузины, внедорожники и минивэны. В частности, модель Aurus Senat используется в качестве официального транспортного средства президента Российской Федерации.

В 2024 году Путин подарил северокорейскому лидеру Aurus. Позже он сел за руль и лидеры двух стран вдвоем прокатились по Пхеньяну. Тогда фото Путина и Ким Чен Ына в Aurus стало главным кадром недели на Западе.

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Президент России Владимир Путин во время поездок на автомобиле часто проводит рабочие совещания и обсуждает текущие вопросы с чиновниками. Об этом российский лидер сообщил в интервью, журналисту Павлу Зарубину во время телевизионной съемки в автомобиле российского производства Aurus. «В дороге разговариваем, что чужое время терять. Сейчас ехали сюда, полпред сидел в машине из аэропорта... и губернатор. Говорили о ситуации в области, в регионе. Полезный разговор», — отметил Путин. По его словам, автомобиль Aurus достаточно просторный и комфортный, чтобы проводить такие беседы прямо на ходу. Интервью с президентом журналист разместил в своем telegram-канале. Президент также добавил, что подобная практика используется практически во всех его рабочих поездках. В автомобиле обсуждаются как текущие вопросы, так и детали визитов. Путин подчеркнул, что российский автомобиль Aurus — это полностью отечественная разработка, несмотря на привлечение зарубежных консультантов на этапе создания. По словам главы государства, машина подходит не только для деловых переговоров, но и для ознакомления с новыми технологиями: во время одной из встреч с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент показывал ему автомобиль и рассказывал о его особенностях. Aurus — отечественная марка автомобилей класса люкс, находящаяся в собственности одноименной компании Aurus. Под этим брендом выпускаются премиальные седаны, лимузины, внедорожники и минивэны. В частности, модель Aurus Senat используется в качестве официального транспортного средства президента Российской Федерации. В 2024 году Путин подарил северокорейскому лидеру Aurus. Позже он сел за руль и лидеры двух стран вдвоем прокатились по Пхеньяну. Тогда фото Путина и Ким Чен Ына в Aurus стало главным кадром недели на Западе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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