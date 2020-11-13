Морозы придут в Челябинскую область ночью с субботы на воскресенье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В эти выходные, 14—15 ноября, в Челябинской области похолодает до -23 градусов. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

«Воскресенье, 15 ноября — на крайнем западе [до] -23 градусов», — сообщают синоптики на сайте гидрометцентра. В самом Челябинске 15 ноября ожидается до -15 ночью с порывами ветра до 12 метров в секунду. Днем потеплеет до -8.

В субботу в Челябинской области прогнозируют до -10 градусов. В столице региона, по прогнозам, столбики термометров опустятся до -8. Также ожидается ветер до 12-13 метров в секунду.