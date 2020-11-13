13 ноября 2020

В выходные в Челябинской области похолодает до -23 градусов. Прогноз гидрометцентра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Морозы. Курган, холод, зима, мороз
Морозы придут в Челябинскую область ночью с субботы на воскресенье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В эти выходные, 14—15 ноября, в Челябинской области похолодает до -23 градусов. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

«Воскресенье, 15 ноября — на крайнем западе [до] -23 градусов», — сообщают синоптики на сайте гидрометцентра. В самом Челябинске 15 ноября ожидается до -15 ночью с порывами ветра до 12 метров в секунду. Днем потеплеет до -8.

В субботу в Челябинской области прогнозируют до -10 градусов. В столице региона, по прогнозам, столбики термометров опустятся до -8. Также ожидается ветер до 12-13 метров в секунду.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...