Студенты УрФУ считают, что дистант должен стоить дешевле пар в аудиториях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Студенты УрФУ продолжат борьбу за снижение стоимости обучения из-за перевода на дистанционный формат. Учащиеся собираются писать новое обращение к ректору Виктору Кокшарову и подключать к процессу учеников других вузов. Если договориться с вузом не удастся, они пойдут в суд, заручившись поддержкой московских юристов. Об этом URA.RU рассказали студенты-активисты.

«Будем писать новые обращения ректору с более конкретной обрисовкой ситуации. Я стараюсь выходить на ребят из других вузов, чтобы сколотить коалицию и вместе добиваться перерасчета — уже писал друзьям из Югорского государственного университета. Вариант с судом рассматриваем, но пока рано говорить об этом. Мы заплатили за услугу, она предоставляется не в полной мере, значит часть денег должны вернуть», — заявил URA.RU студент Александр Зиновьев.

В УрФУ появилась группа активистов, готовых добиваться дисконта. Поход в суд рассматривают, как крайнюю меру. «На данный момент нас 20-30 активистов. Но мы еще не делали рассылку, думаю, что люди в институтах нас поддержат. Связи подключаем, в суд готовы пойти. Но мы хотим все решить мирно», — рассказал студент Игорь Балакин.

Студенты имеют право на перерасчет, считает член адвокатской палаты Москвы Флоранс Ленская. По ее словам, подобных прецедентов в истории России не было. «Перерасчет должен быть обязательно, так как форма обучения изменилась с очной на дистанционную. Все правовые основания для этого есть. Полагаю, что до суда может не дойти — недавно студенты МГУ собирались подавать такой же иск и вуз сразу начал решать проблему. Более того, к их ситуации подключились депутаты Госдумы и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Мы готовы помогать студентам в этом деле. Таких прецедентов в истории страны еще не было — давайте попишем историю», — заявила Ленская URA.RU.

URA.RU направило запрос пресс-секретарю УрФУ Дмитрию Бенеманскому. Представителю вуза были заданы вопросы, будет ли университет работать со студентами в сложившейся ситуации и существует ли возможность снизить стоимость обучения. «Университет — это и есть студенты. Руководство продолжает контактировать со студентами», — заявил Бенеманский.

Ранее студенты УрФУ обратились к вузу с просьбой снизить стоимость обучения из-за перевода занятий на дистант. Они написали письмо ректору вуза, однако получили отказ. Аналогичный случай произошел в МГУ: в ноябре 20 студентов заявили о намерении подать иск в суд о перерасчете стоимости обучения. После этого МГУ выделил 30 миллионов рублей на материальную помощь учащимся.