Названы главные ошибки мотоциклистов при сдаче на права

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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, мотоцикл, перчатка
Основание для несдачи экзамена — остановка двигателя два раза и более, а также отклонение от траектории упражнения Фото: Илья Московец © URA.RU

МВД России составило документ со списком ошибок при сдаче экзамена на права категории А. В частности, курсант не получит права, если во время экзамена отклонился от траектории движения при выполнении упражнения, говорится в проекте нового административного регламента на право управления транспортными средствами.

«Проведение экзамена прекращается и выставляется оценка „не сдал“, если кандидат в водители не начал выполнять упражнение в течение 30 секунд после получения команды, сбил разметочное оборудование два раза, выехал за границы участков упражнений. Также [экзамен считается проваленным] если он пересек линию „стоп“, если это не предусмотрено упражнением», — говорится в документе, который есть в распоряжении ТАСС.

Кроме того, кандидат в водители автоматически не сдает экзамен, если остановил двигатель два раза и более, остановился до линии разметки на расстоянии, превышающем контрольное значение, пользовался телефоном либо иным переговорным устройством. При этом сами упражнения не меняются. Среди них «Змейка», «Парковка и выезд с парковочного места», «Габаритный коридор», «Скоростное маневрирование» и «Габаритная восьмерка».

В конце ноября в ГИБДД заявили, что в России вводятся новые правила сдачи на права для автомобилистов. «Площадку» отменят, а инспекторы оценят вождение в реальной обстановке — на автострадах, перекрестках и развязках.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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