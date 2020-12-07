Запуск имиджевого проекта «Атомстройкомплекса» сорвало два взрыва

Цементный завод значится в числе приоритетных инвестпроектов области Фото: сайт компании «Атомстройкомплекс»

На новом цементном заводе группы компаний «Атомстройкомплекс» в Сысертском районе (Свердловская область) ночью в пятницу, 4 декабря, произошли взрывы двух промышленных фильтров. Об этом агентству URA.RU сообщил знакомый с обстоятельствами инцидента источник.

Завод по производству бетона «АСК Цемент» 4 декабря с комиссией должны были посетить свердловские VIP в рамках предзапуска. «В пятницу 4 декабря случились два взрыва каких-то фильтров. Завод почти достроили и в пятницу должен был состояться комиссионный запуск с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Но что-то пошло не так», — поделился инсайдер агентства URA.RU. Данные о масштабах инцидента и ущербе на предприятии не уточняются.

На официальном сайте застройщика «Атомстройкомплекс» сказано, что завод по производству цемента намеревались запустить в конце 2020 года. Запуск производства входит в число приоритетных инвестпроектов Свердловской области. Официальный представитель пресс-службы компании Андрей Ермоленко в беседе с журналистом агентства URA.RU сказал, что сможет уточнить обстоятельства позднее.