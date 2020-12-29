Кремль прокомментировал возможное возвращение Навального в Россию

Дмитрий Песков заявил, что президент ничего не знал о требовании ФСИН к Навальному вернуться в Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин не осведомлен о требовании ФСИН к блогеру Алексею Навальному вернуться в Россию из Германии, но любой гражданин РФ волен вернуться на родину. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев опубликовал уведомление от ФСИН, в котором от блогера потребовали явиться в 9:00 29 декабря в Уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН по Москве, чтобы зарегистрироваться по делу «Ив Роше». Сделать это было практически невозможно, но неявка может стать причиной для смены условного наказания на реальное.

На вопрос, сможет ли теперь Алексей Навальный вернуться в Россию без риска оказаться за решеткой, Дмитрий Песков заявил, что «любой гражданин РФ волен возвращаться в свою страну, и здесь никаких ограничений быть не может». «Президент не осведомлен о требованиях ФСИН к ее подопечным, потому что у него напряженный график работы», — объяснил представитель Путина во время общения с журналистами. На вопрос, вмешается ли Владимир Путин в эту ситуацию, ведь это он принимал решение об отправке Навального в Германию, Песков заявил, что не видит связи между этими событиями.

Ранее директор Института новейших государств Алексей Мартынов высказывал предположение, что Навальный не собирается возвращаться в Россию. Юрист Илья Ремесло, в свою очередь, заявлял, что «фактов распила пожертвований на сытую жизнь Навального и его друзей предостаточно», передает «Ридус».