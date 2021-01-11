Имидж Екатеринбурга хотят доверить главному пиарщику региона

Эльмира Туканова в хороших отношениях с врио мэра Екатеринбурга Алексеем Орловым, говорят инсайдеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова может перейти на работу в мэрию Екатеринбурга, сообщил источник URA.RU в резиденции главы региона. По словам собеседника агентства, Туканова — один из кандидатов на пост директора МКУ «Столица Урала», которое занимается развитием туристического и конгрессно-выставочного направлений в городе.

«Вариант с переходом Тукановой в городскую власть — один из обсуждаемых в администрации и резиденции [губернатора]. Но окончательное решение по этому поводу пока не принято», — поделился инсайдер. По его словам, о скором переходе Тукановой в администрацию может говорить награждение ее знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени 25 декабря 2020 года.

Впрочем, собеседник агентства в мэрии усомнился в том, что назначение возможно. «Сейчас Туканова возглавляет структуру, большую, чем „Столица Урала“, в том числе и по бюджету. Вряд ли ей интересна смена работы», — сказал он. В пресс-службе горадминистрации заявили, что не комментируют кадровые вопросы до официальных решений. Сама Туканова на момент публикации не ответила на звонок корреспондента.

Эльмира Туканова считается соратницей свердловского губернатора Евгения Куйвашева — они хорошо знакомы еще по совместной работе в Тюменской области в середине 2000-х. А нынешний врио мэра Екатеринбурга Алексей Орлов курировал деятельность Центра развития туризма Тукановой, когда занимал пост первого замглавы региона (до 21 декабря 2020 года).