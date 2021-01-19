По предположению инсайдеров, визиты силовиков связаны с пикетами возле мэрии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

К вечеру 20 января возле мэрии Екатеринбурга сначала заметили сотрудников Росгвардии, а затем и полиции, сообщили URA.RU очевидцы. По словам источника в горадминистрации, это может быть связано с пикетами, которые напротив «серого дома» проводят сторонники блогера Алексея Навального с 18 января.

«В районе 16:00 к мэрии подъехали росгвардейцы — в обмундировании. А вечером, около 18:00, на первом этаже появились пятеро полицейских. Скорее всего, для усиления охраны из-за пикетов: активисты 18 и 19 января выходили к дому власти с плакатами», — поделился инсайдер.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга заявили, что внутри самой администрации обстановка «спокойная» и поводов для визита силовиков не было. В УМВД РФ во Екатеринбургу пообещали предоставить комментарий по теме позднее. В свердловском управлении Росгвардии не ответили на звонок корреспондента.

Руководитель штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько заявил URA.RU, что единственное, что сейчас организовывает штаб, — шествие 23 января. «На пикеты люди выходят самостоятельно. Но мы им очень благодарны и поддерживаем», — сказал он.

Алексей Навальный был задержан в Москве по прилету из Германии вечером 17 января. На следующий день Химкинский районный суд заключил его под стражу на 30 дней по ходатайству ФСИН, которая обвиняет Навального в уклонении от исполнения обязанностей условно осужденного по делу «Ив Роше». Федеральный штаб Навального призвал сторонников выйти на улицы 23 января. В Екатеринбурге акцию решили не согласовывать с властями.

Сотрудников Росгвардии заметили возле мэрии в районе 16 часов Фото: читатель URA.RU