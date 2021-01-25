Сегодня, 26 января, — 416-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 332-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В мире зафиксировано свыше 100 миллионов случаев заражения, жертвами пандемии стали более 2 млн человек. Больше всего инфицированных — в США, за ними этому показателю следуют Индия и Бразилия. Россия занимает четвертое место.
Вакцина и лекарство
Российскую вакцину «Спутник V» следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями. В инструкции объясняется это «недостатком информации» о вакцинации. Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что рекомендации по применению для онкобольных не связаны с вопросами безопасности препарата.
Большинство ограничений можно будет снять к началу второй половины года, сказал врач-инфекционист Николай Малышев. Он объяснил, что к этому времени вакцину от COVID-19 должно получить 60-70% населения России. При этом врач подчеркнул, что вакцинация не отменяет ношение масок и соблюдение дистанции, поскольку пока еще недостаточное количество граждан имеют иммунитет к инфекции.
Коронавирус в России и в мире
В России высшие учебные заведения вернутся к очному формату обучения. Об этом заявили в Министерстве науки и высшего образования РФ. Между тем власти с 27 января разрешают въезд для жителей Финляндий, Вьетнама, Индии и Катара. Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в РФ через воздушные пункты пропуска. Россияне также могут улететь в любую из этих стран.
Промедление с распространением вакцин, а также мутация коронавируса могут привести к большей смертности от вызываемого инфекцией заболевания COVID-19, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал страны значительно увеличить возможности по производству препарата по всему миру.
Коронавирусная
Что говорят врачи и ученые
Коронавирус, как правило, не проходит бесследно. Даже после выздоровления пациенты продолжают чувствовать слабость, одышку и другое недомогание. Но оказывается,
Ученые считают, что у тех, кто уже переболел вирусом, можно выделить три основных признака последствий заболевания: это одышка, боль в суставах и боль в мышцах. Некоторые эксперты считают, что страх перед коронавирусной инфекцией сильно ослабляет иммунитет. Из-за этого организм становится уязвимее к вирусу. «Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии. Психосоматика может перейти в настоящую болезнь», — заявил психотерапевт Игорь Салынцев.
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