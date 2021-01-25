В ООН ООН предупредили о риске роста смертности в мире от COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 26 января, — 416-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 332-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В мире зафиксировано свыше 100 миллионов случаев заражения, жертвами пандемии стали более 2 млн человек. Больше всего инфицированных — в США, за ними этому показателю следуют Индия и Бразилия. Россия занимает четвертое место.

Вакцина и лекарство

Российскую вакцину «Спутник V» следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями. В инструкции объясняется это «недостатком информации» о вакцинации. Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что рекомендации по применению для онкобольных не связаны с вопросами безопасности препарата.

Большинство ограничений можно будет снять к началу второй половины года, сказал врач-инфекционист Николай Малышев. Он объяснил, что к этому времени вакцину от COVID-19 должно получить 60-70% населения России. При этом врач подчеркнул, что вакцинация не отменяет ношение масок и соблюдение дистанции, поскольку пока еще недостаточное количество граждан имеют иммунитет к инфекции.

Коронавирус в России и в мире

В России высшие учебные заведения вернутся к очному формату обучения. Об этом заявили в Министерстве науки и высшего образования РФ. Между тем власти с 27 января разрешают въезд для жителей Финляндий, Вьетнама, Индии и Катара. Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в РФ через воздушные пункты пропуска. Россияне также могут улететь в любую из этих стран.

Промедление с распространением вакцин, а также мутация коронавируса могут привести к большей смертности от вызываемого инфекцией заболевания COVID-19, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал страны значительно увеличить возможности по производству препарата по всему миру.

Коронавирусная инфекция в будущем может стать эндемическим заболеванием . Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. По его словам, у COVID есть ряд характеристик, которые говорят о том, что полностью избавиться от него будет очень сложно.

Что говорят врачи и ученые

Коронавирус, как правило, не проходит бесследно. Даже после выздоровления пациенты продолжают чувствовать слабость, одышку и другое недомогание. Но оказывается, некоторые симптомы могут появиться только через пару месяцев после болезни, объяснила врач СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Екатерина Вострикова.

Ученые считают, что у тех, кто уже переболел вирусом, можно выделить три основных признака последствий заболевания: это одышка, боль в суставах и боль в мышцах. Некоторые эксперты считают, что страх перед коронавирусной инфекцией сильно ослабляет иммунитет. Из-за этого организм становится уязвимее к вирусу. «Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии. Психосоматика может перейти в настоящую болезнь», — заявил психотерапевт Игорь Салынцев.