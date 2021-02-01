01 февраля 2021

Аналитики раскрыли, как за февраль изменятся цены в России

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В феврале темпы роста цен на продукты питания достигнут своего пика Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Инфляция в России в феврале может достигнуть своего пика, а темпы роста цен на продукты питания составят около 5,5% в годовом выражении. Об этом журналистам заявили финансовые аналитики.

«Произошедшее с начала года ослабление рубля и повышение цен на продукты, в частности плодоовощную продукцию, являются главными проинфляционными рисками в феврале», — приводит РИА «Новости» мнения экспертов. По их словам, годовая инфляция в текущем месяце может ускориться до 5,8%.

Пик годовой инфляции в феврале подтвердили и в Центробанке. По информации финансового регулятора, в дальнейшем уровень инфляции начнет снижаться и к концу года достигнет запланированного диапазона в 3,4-4%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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