Аналитики раскрыли, как за февраль изменятся цены в России

В феврале темпы роста цен на продукты питания достигнут своего пика Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Инфляция в России в феврале может достигнуть своего пика, а темпы роста цен на продукты питания составят около 5,5% в годовом выражении. Об этом журналистам заявили финансовые аналитики.

«Произошедшее с начала года ослабление рубля и повышение цен на продукты, в частности плодоовощную продукцию, являются главными проинфляционными рисками в феврале», — приводит РИА «Новости» мнения экспертов. По их словам, годовая инфляция в текущем месяце может ускориться до 5,8%.

Пик годовой инфляции в феврале подтвердили и в Центробанке. По информации финансового регулятора, в дальнейшем уровень инфляции начнет снижаться и к концу года достигнет запланированного диапазона в 3,4-4%.