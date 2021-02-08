Россияне смогут отказаться от ношения масок ближе к лету Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 9 февраля, — 430-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 346-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано уже более 106,1 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 2,3 млн человек. Больше всего инфицированных — в США (27,5 млн), далее следуют Индия (10,8 млн) и Бразилия (9,52 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место (3,92 млн).

Вакцина и лекарство

В Нидерландах 15 пожилых людей скончались после вакцинации от коронавируса. Они вошли в первые 500 тысяч людей, поставивших прививку в стране.

Минздрав РФ сократил количество препаратов для лечения коронавируса. Из списка, как уточняют в ведомстве, исключен «Азитромицин».

Исследователи из Университета Южной Калифорнии создали инструмент искусственного интеллекта (ИИ), который способен противодействовать возникающим мутациям SARS-CoV-2 и ускорять разработку вакцин.

Неэффективность британской вакцины AstraZeneca против штамма COVID-19 из ЮАР обеспокоила ВОЗ. Результаты «являются напоминанием о том, что необходимо сделать все возможное для сокращения циркуляции инфекции», — отметили в организации.

Коронавирус в России и в мире

За последние сутки в России выявили 15 916 случаев заражения коронавирусом. Это на 132 меньше, чем в предыдущий день. За сутки умерло 407 больных — на 25 человек меньше, чем сутки ранее.

Россия заняла лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин, добавив, что только в России разработаны три собственных вакцины от COVID-19.

Люди смогут отказаться от масок уже к концу лета. Как считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, именно к этому времени доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60%.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в свою очередь добавила, что ограничительные меры по коронавирусу могут отменить только после вакцинации порядка 60% населения России. Она также отметила, что в 2020 году смертность в России выросла на 17,9% в сравнении с 2019 годом. По ее словам, это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от COVID».

Студентам не будут отказывать в допуске к сессии, если у них нет прививки от коронавируса, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Потеря обоняния из-за коронавируса лишает возможности почувствовать запах угарного газа. Данное осложнение после болезни грозит смертью, как это произошло с семьей из Московской области.

С 8 февраля Россия открыла авиасообщение еще с двумя странами — Грецией и Сингапуром. В Греции сохраняются ограничения на въезд россиян: страна ограничила количество туристов из России до 500 человек в неделю. Также у всех въезжающих должны быть отрицательные тесты на коронавирус.

Дания обязала предъявлять на границе отрицательный результат теста на COVID-19. Также прибывающие в страну должны пройти десятидневный карантин.

Мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» появилось в AppStore и Google Play. «Приложение позволяет находить лаборатории рядом с вами для сдачи анализов на COVID-19 перед путешествием между странами ЕврАзЭС. При пересечении границы покажите QR-код с результатом анализа контролеру», — говорится в описании приложения в AppStore.

Что говорят врачи и ученые

У пациентов, перенесших коронавирус, повышается риск развития туберкулеза. В Минздраве РФ опубликовали рекомендацию обследовать всех, кто переболел COVID-19 на опасную инфекцию.

В мире из-за появления новых штаммов происходят повторные заражения, от которых не защищает иммунитет. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что такое происходит с бразильским штаммом, против британского штамма коронавируса также нужно выработать специфический иммунитет.

Когда пандемия коронавируса пойдет на спад, люди начнут чаще обращаться к кардиологам из-за сердечно-сосудистых проблем. В разговоре с URA.RU директор Уральского Института Кардиологии, главный кардиолог УрФО и Свердловской области, доктор медицинских наук, профессор, почетный кардиолог России Ян Габинский.