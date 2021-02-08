Сегодня, 9 февраля, — 430-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 346-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
В мире зафиксировано уже более 106,1 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 2,3 млн человек. Больше всего инфицированных — в США (27,5 млн), далее следуют Индия (10,8 млн) и Бразилия (9,52 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место (3,92 млн).
Вакцина и лекарство
В Нидерландах 15 пожилых людей скончались после вакцинации от коронавируса. Они вошли в первые 500 тысяч людей, поставивших прививку в стране.
Минздрав РФ сократил количество препаратов для лечения коронавируса. Из списка, как уточняют в ведомстве, исключен «Азитромицин».
Исследователи из Университета Южной Калифорнии создали
Неэффективность британской вакцины AstraZeneca против штамма COVID-19 из ЮАР обеспокоила ВОЗ. Результаты «являются напоминанием о том, что необходимо сделать все возможное для сокращения циркуляции инфекции», — отметили в организации.
Коронавирус в России и в мире
За последние сутки в России выявили 15 916 случаев заражения коронавирусом. Это на 132 меньше, чем в предыдущий день. За сутки умерло 407 больных — на 25 человек меньше, чем сутки ранее.
Россия заняла лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин, добавив, что только в России разработаны три собственных вакцины от COVID-19.
Люди смогут отказаться от масок уже к концу лета. Как считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, именно к этому времени доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60%.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в свою очередь добавила, что ограничительные меры по коронавирусу могут отменить только после вакцинации порядка 60% населения России. Она также отметила, что в 2020 году
Студентам не будут отказывать в допуске к сессии, если у них нет прививки от коронавируса, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Потеря обоняния из-за коронавируса лишает возможности почувствовать запах угарного газа. Данное осложнение после болезни грозит смертью, как это произошло с семьей из Московской области.
С 8 февраля Россия открыла
Дания обязала предъявлять на границе
Мобильное
Что говорят врачи и ученые
У пациентов, перенесших коронавирус, повышается риск развития туберкулеза. В Минздраве РФ опубликовали рекомендацию обследовать всех, кто переболел COVID-19 на опасную инфекцию.
В мире из-за появления новых штаммов происходят повторные заражения, от которых не защищает иммунитет. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что такое происходит с бразильским штаммом, против британского штамма коронавируса также нужно выработать специфический иммунитет.
Когда пандемия коронавируса пойдет на спад, люди начнут чаще обращаться к кардиологам из-за сердечно-сосудистых проблем. В разговоре с URA.RU директор Уральского Института Кардиологии, главный кардиолог УрФО и Свердловской области, доктор медицинских наук, профессор, почетный кардиолог России Ян Габинский.
Обзоры последних новостей о коронавирусе. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий, присоединяйтесь к нам в