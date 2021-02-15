Верховный суд предложил смягчить наказания для коррупционеров

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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, решетка, заключенный, скамья подсудимых, подсудимый, арестант, вор в законе, шишканов олег, шишкан
Новый законопроект коснется 68 044 осужденных граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Верховный суд РФ внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий введение в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы нового понятия «уголовный проступок». Данный термин будет распространяться на 112 составов преступлений.

«Законопроектом предлагается отнести к категории уголовного проступка 112 составов преступлений, включая 53 состава преступлений в сфере экономики», -приводит информацию из пояснительной записки к документу ТАСС. Ответственность за данные преступления предусмотрена статьями восьмого раздела УК РФ.

В случае принятия законопроекта, понятие «уголовный проступок» будет распространяться на впервые совершивших преступление небольшой тяжести. Кроме того, новое понятие будет применяться только в случае, если по преступлению не предусмотрено наказание в виде лишения свободы. По информации из пояснительной записки, данный законопроект затронет 68 044 осужденных россиян.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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