Специалист Минздрава: детям не сделали важные прививки в пандемию

Из-за пандемии многим детям могли не поставить необходимые по графику прививки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за вынужденной остановки в пандемию коронавируса плановой медицинской помощи в некоторых субъектах РФ мог нарушиться график вакцинации детей. Об этом в беседе с URA.RU сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Большая часть субъектов и их медицинских организаций приостанавливали (в пандемию — прим. URA.RU) оказание плановой помощи. Эта мера была применена в большей части субъектов УрФО. Была в прошедшем году приостановлена диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, как у взрослого, так и у детского населения. Соответственно, эта вынужденная приостановка плановой медицинской помощи могла повлиять на процесс соблюдения сроков вакцинации», — отметил Токарев. При этом доктор наук подчеркнул, что ситуацию в каждом регионе нужно рассматривать детально, так как педиатрическая служба была ориентирована, несмотря на пандемию, на максимальное соблюдение сроков вакцинации у детей.

Член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с URA.RU отметила, что из-за того, что часть медицинских центров в пандемию были закрыты, либо родители боялись водить детей в больницы, график вакцинации был нарушен. «В связи с тем, что дети очень долго не прививались из-за коронавируса, кто-то нарушил графики вакцинации и, к сожалению, эпидобстановка по той же кори не очень приятная складывается. Есть вспышки кори, инфекция тяжелая, может протекать с осложнениями, очень заразная, заразнее, чем коронавирус», — пояснила Добрецова в разговоре с URA.RU.

Информационное агентство URA.RU направило письменные запросы в Министерство здравоохранения РФ, а так же в Минздрав по Свердловской области. На время публикации ответы не были получены.

Ранее педиатры рассказали о необходимости перед отправкой в лагеря проверить у детей наличие всех необходимых прививок. В соответствии с календарем.