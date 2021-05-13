В челябинском правительстве произошли кадровые перестановки

Игорь Фетисов провел кадровые перестановки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центре развития цифровых технологий, подведомственном минцифры Челябинской области, сменился руководитель. Гендиректором назначен Евгений Рублев, который раньше работал руководителем проекта по внедрению цифровых продуктов федеральных ИТ-компаний. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов подписал приказ о назначении на должность генерального директора Евгения Рублева. Ранее он занимал пост руководителя проекта по внедрению цифровых продуктов федеральных ИТ-компаний в этом же центре», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В минцифры добавили, что Дмитрий Козленков, до этого возглавлявший учреждение, стал директором челябинского ИТ-парка, являющегося региональным оператором Фонда «Сколково». «Евгения Некрасова, ранее руководившая фондом в регионе, уехала в Москву, ее место стало вакантным. Это обычные кадровые перестановки», — добавили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Мы ожидаем, что под руководством Евгения Рублева будет расширено сотрудничество с федеральным и региональным ИТ-сообществом, состоится запуск новых цифровых проектов, делающих жизнь людей комфортнее, — заявил Фетисов. — С Дмитрием Козленковым и сотрудниками ИТ-парка мы продолжим сотрудничество в рамках проведения совместных мероприятий, акселерационных программ, грантовой поддержки ИТ-компаний».