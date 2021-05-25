Министр Фальков не включил родной вуз в топ университетов

Министр Валерий Фальков не включил вуз, в котором был ректором, в топ успешных Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков озвучил свой личный топ региональных вузов. Учебные заведения он перечислил в интервью на канале RTVI. Тюменский государственный университет, в котором Фальков семь лет занимал должность ректора, в список не вошел.

«Думаю, их примерно 20 (вузов, которые успешнее всего с точки зрения современных запросов — прим.ред.). Среди региональных это Дальневосточный федеральный университет, Томский государственный университет, Уральский федеральный университет, Донской государственный технический университет, Крымский федеральный университет», — сказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в ходе интервью на канале RTVI.

В министерский топ не вошел Тюменский государственный университет. Ранее Валерий Фальков являлся его ректором. Он занимал эту должность с 2013 по 2020 годы.

Ранее URA.RU писало, что ректором ТюмГУ назначен Иван Романчук. После ухода Фалькова на позицию министра, он десять месяцев занимал должность исполняющего обязанности руководителя вуза.