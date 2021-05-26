26 мая 2021

Бизнесмены предложили увеличить налоги для части россиян до 45%

© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная налоговая служба. Тюмень, налоги, федеральная налоговая служба, налоговая, налог
ТПП РФ предлагает вводить прогрессивную шкалу налогообложения Фото:

Самым высокооплачиваемым работникам российских коммерческих компаний могут увеличить налоговую нагрузку до 45%, а самым низкооплачиваемым — отменить налоги с зарплат. С таким предложением Торгово-промышленная палата России (ТПП РФ) обратился в Центробанк.

«Предлагается обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя заработная плата — 13,5 тыс. рублей в месяц), для 1% самых высокооплачиваемых работников — повысить уровень налоговой нагрузки до 45%», — цитирует ТАСС предложение главы ТПП Сергея Катырина к зампреду ЦБ РФ Сергею Швецову. Эта следует делать в рамках перехода России от существующей «плоской» шкалы налогообложения (когда все платят одинаково, вне зависимости от доходов) к прогрессивной шкале, где налоговые выплаты растут пропорционально зарплате.

Меру о введении 15% ставки НДФЛ для тех, чей годовой доход превысил пять миллионов в год, Катырин назвал недостаточной. Ранее ТПП предлагала ввести целевые выплаты на покупку продуктов для нуждающихся и отказаться от административного сдерживания цен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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