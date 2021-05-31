Ученый: миру грозит новая пандемия из-за индийского штамма COVID. «Пугает скорость»

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По славам сингапурского ученого, лучшее оружие против нового штамма — вакцинация Фото:
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Коронавирус COVID-19

Индийский штамм коронавируса может привести к более серьезной пандемии. Он уже занимает доминирующее положение в мире. Так считает декан Школы общественного здоровья при Национальном университете Сингапура, профессор Тео Йик Ин.

«Пугает скорость, с которой этот вариант может распространяться, превосходя возможности специалистов отслеживать и своевременно изолировать инфицированных», — цитирует The Straits Times профессора. Он подчеркивает, что у индийского штамма есть потенциал, чтобы спровоцировать более серьезную пандемию, чем «мир видел раньше».

Сообщается, что в самом уязвимом положении находятся страны, где слабо осуществляется контроль за пандемией. По словам профессора, лучшим оружием остается вакцинация. Она снизит риски заражения и угрозу развития симптомов даже в случае инфицирования, помнил ученый.

Ранее в Бразилии выявили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2. Ученые пока не определили его происхождение, но распространяется мутация быстро, передает телеканал 360. В России так же начали формироваться сразу два новых штамма коронавируса. Однако в Роспотребнадзоре отметили, что выявленные российские штаммы коронавируса не должны вызвать новую волну заболевания.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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