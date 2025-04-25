Ненавидел Ипполита и чуть не убил жену с ребенком: трагедия и правила жизни Юрия Яковлева

Каждый новый год миллионы россиян нарезают салаты и украшают елку вместе с Юрием Яковлевым. Его Ипполит стал одним из главных символов праздника, без которого невозможно представить 31 декабря. Вот только сам артист, скорее, страдал от такой популярности и всегда грустил, когда его узнавали по «Иронии судьбы». В честь дня рождения великого советского актера, URA.RU вспоминает его творческий путь.
Детство и юность Юрия Яковлева
Легендарный артист родился в Москве в 1928 году. Детство Юрия Яковлева оказалось непростым: когда мальчик учился в начальной школе, его родители развелись: Юрий остался жить с мамой Ольгой Михайловной, а отец, Василий Яковлев, приходил навещать сына лишь по четвергам.
В 1937 году началось неспокойное время. Однажды дядю Юрия Яковлева, партийного сотрудника Ами Иванова, схватили и расстреляли за дружбу с маршалом Михаилом Тухачевским. Тогда Ольге Михайловне, работавшей в Кремлевской поликлинике, пришлось уволиться, чтобы избежать ареста.
Когда началась Великая Отечественная война, семью Яковлевых эвакуировали в Уфу. Там Юрий начал работать в госпитале вместе с Ольгой Михайловной. Юноше удавалось помогать маме на работе и учиться в школе. Домой в Москву семья вернулась лишь в 1943 году.
В столице Юрий продолжил работать: сначала заправщиком, а потом мастером по ремонту автомобилей. Чтобы успевать учиться, будущий артист учился в вечерней школе. В те годы подросток мечтал поступить в Институт международных отношений и стать дипломатом, но когда пришла пора получать аттестат, Юрий Яковлев загорелся мечтой стать артистом.
«Был 43-й год, я увлекся историей дипломатии, языками и собирался поступать в МГИМО. Но неожиданно получил знак свыше, который продиктовал: иди на актерский», — вспоминал артист годами позже в интервью.
Чтобы подготовиться к поступлению, артист запирался в кладовке и часами репетировал, оттачивая дикцию. Вот только приемная комиссия ВГИКа решила, что у Юрия Яковлева неподходящая внешность — и развернула юношу, сказав, что он будет плохо смотреться в кадре.
Это оказалось сильным ударом для Юрия. Он уже было решил бросить мечту стать артистом, но тут один из студентов ВГИКа посоветовал ему попробовать подать документы в Щукинское училище. И вновь преподаватели оказались не в восторге от перспективного юноши. Лишь благодаря педагогу Цецилии Мансуровой, которая разглядела талант Юрий Яковлева, он смог попасть на учебу.
Первое время учеба давалась артисту тяжело: на первом курсе его едва ли не отчислили за неуспеваемость. Но благодаря Цецилии Львовне, которая взяла Юрия под опеку, ему удалось взять себя в руки и поправить оценки. С каждым годом в училище артист все больше раскрывался, и к получению диплома Яковлева знали как подающего надежды актера. Поэтому неудивительно, что выйдя из стен Щукинского училища, Яковлева тут же приняли в труппу Академического театра имени Евгения Вахтангова.
Карьера Юрия Яковлева
Впервые на сцену Юрий Яковлев вышел в 1952 году. Всего за несколько лет артисту удалось перейти от эпизодической роли жандарма в «Отверженных» до главной роли в пьесе «Раки» Сергей Михалкова. Но особенно хорошо критикам запомнился Яковлев в образе Антона Чехова в спектакле «Насмешливое мое счастье».
Одновременно с началом театральной карьерой Юрий Яковлев стал сниматься в кино. Первой ролью артиста на экранах стало появление в ленте «Великий воин Албании Скандербег» 1954 года. Фильм получил премию за режиссуру на Каннском фестивале, но тогда Яковлева никто не заметил.
В течение нескольких лет Юрий Яковлев появлялся на экранах в небольших ролях: артиста можно заметить в фильмах «На подмостках сцены», «Необыкновенное лето» и «Ветер». Но первая популярность пришла к Яковлеву в 1959 году благодаря фильму Ивана Пырьева «Идиот». Во время поисков артиста на главную роль режиссер заприметил фотографию Юрия Яковлева в «Мосфильме» и позвал его на встречу. Нескольких минут общения с актером хватило, чтобы утвердить его на роль князя Мышкина.
«Узнавать начали после фильма „Идиот“. Идешь по улице — люди оборачиваются, хихикают и говорят друг другу: „Вон, смотри, идиот пошел“, — вспоминал Юрий Яковлев.
После экранизации романа Достоевского на актера обратили внимание все советские режиссеры: артисту удалось поработать с Эльдаром Рязановым над фильмами «Человек ниоткуда» и «Гусарская баллада», а также с Леонидом Гайдаем над комедией «Иван Васильевич меняет профессию».
Но настоящей легендой советских экранов Юрий Яковлев стал после новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». Изначально Эльдар Рязанов хотел, чтобы Ипполита сыграл Олег Басилашвили, но прямо перед съемками у артиста умер отец, и он отказался от роли. Тогда режиссер предложил Яковлеву заменить артиста — и он прекрасно справился с задачей.
Успех «Иронии судьбы» оказался настолько велик, что вспоминая Юрия Яковлева, в голову до сих пор приходит образ серьезного, но ранимого и чуткого Ипполита. Эта роль настолько «прилипла» к артисту, что во время интервью, когда речь заходила о комедии Рязанова, артист хватался за голову и говорил: «Ох, уж этот Ипполит! У меня же много других ролей!».
Впрочем, превзойти успех «Иронии» не смог ни один другой фильм с участием Юрия Яковлева. Артист снимался в фантастической картине «Кин-дза-дза!», экранизации романа Оскара Уайльда «Идеальный муж», продолжении «Гардемаринов» и множестве других картин, но эти роли не запомнились настолько сильно аудитории. По иронии судьбы, последней ролью артиста вновь стал Ипполит: Юрий Яковлев снова перевоплотился в персонажа в 2007 году, когда вышло продолжение знаменитой комедии.
Одиночество и усталость Юрия Яковлева
Благодаря советским комедиям зрители привыкли видеть на экранах веселого и обаятельного Юрия Яковлева. Но на самом деле, в период «звездных» ролей, артист уже подумывал уйти из профессии.
«Такие мысли впервые возникли у меня в 1980 году. В течение четырех лет я решал: бросить актерство или нет. Случился какой-то внутренний кризис — понимаете, я не видел своего будущего», — признавался Юрий Яковлев в интервью Олегу Перанову. «У меня уже были звания, зрительская любовь, я уже сыграл много интересных ролей, а дальше-то что?! К тому же в театре четыре года мне не давали новых ролей, и ничего не репетировал. Я застоялся».
Особенно расстраивало артиста то, что его драматические роли часто остаются незамеченными. Пока все говорили про Ипполита, Юрий Яковлев называл своей любимой ролью Стиву Облонского из «Анны Карениной».
«До сих пор слышу за спиной: „Ипполит идет!“ Я устал от этого. Нередко подходят люди и интересуются: „А вы в своем пальто снимались под душем?“ Вот и думай, что же артисту важнее для популярности: сняться в мокром пальто или сыграть, скажем, Гамлета», — сетовал артист.
Из-за усталости от профессии артист стал все реже появляться в кино и театре в 90-х годах. Но свою родную сцену так и не бросил и до конца жизни играл в спектаклях театра Вахтангова.
«Такого острого желания заниматься актерством, как раньше, честно говоря, у меня нет. Это не усталость, это некая переоценка ценностей. Я всю жизнь занимался только профессией, и было такое ощущение, что без театра вроде и не смогу прожить. Сейчас, правда, всякий раз, когда выхожу на сцену, у меня повышается настроение, просыпается ностальгия по любимому делу. Но… Сегодня я живу больше семьей, домом, дачей», — откровенничал Юрий Яковлев.
Правила жизни Юрия Яковлева
Юрий Яковлев был не только талантливым артистом, но и мудрым человеком, который знал, чего хочет. В многочисленных интервью артист не раз откровенничал о жизни и судьбе. Вот несколько мудрых цитат знаменитого актера:
- О любви к людям: Я всегда стараюсь находить в людях прежде всего хорошее. Приезжая с гастролей, съемок, из санатория, я рассказываю жене, каких прекрасных людей я встретил. Она, смеясь, говорит: «У тебя все люди прекрасные». Может быть, это мое заблуждение, но так хочется в это верить!
- О юных звездах: Никто не считал себя звездами, такого понятия и не существовало. Говорили — хороший актер, или — очень хороший. А сейчас молодые и популярные — те, кто снимается в сериалах и светится на обложках, не стесняются за кулисами, между прочим, с юморком, называть себя звездами... Звезд много, артистов нет.
- О стеснительности: По природе своей я жутко стеснительный, робкий человек, не люблю публичность, ненавижу тусовки и никогда в них не участвую. Робел всегда и везде — в отношениях с женщинами тоже, хотя тут преуспел — у меня было три брака. Как при такой врожденной стеснительности я стал актером, — не знаю.
- О современном искусстве: Сейчас я хожу в театр редко. Но то, что я смотрю и в театре, и по телевизору, чаще всего поражает своим непрофессионализмом, плоскими мыслями, тем самым желанием «удивить», шокировать, эпатировать — не знаю, как еще это назвать. И мне не приходит в голову задать вопрос о желании играть, потому что ответ ясен заранее.
- О судьбе и Боге: Несколько раз в моей жизни были случаи, когда я был на волосок от смерти, но по совершенно непонятному стечению обстоятельств, а может быть, меня хранили свыше, оставался жив. Во всех случаях, которые давно могли прервать мою жизнь, посылая такие испытания, будто хранил меня Кто-то. И одновременно предупреждал — как ничтожно мала граница между жизнью и смертью и как надо благодарить Бога за оставленные мне дни.
Личная жизнь Юрия Яковлева: жены и сыновья
В юности у харизматичного Яковлева не было отбоя от девушек. С будущей супругой Юрий познакомился в училище. Как-то раз в Дом актера пришла Кира Мачульская. Девушка училась в медицинском институте и встречалась с перспективным режиссером, который уже планировал сыграть с ней свадьбу. Но лишь встретившись взглядом с Юрием Яковлевым, красавица решила познакомиться с ним, а уже через несколько дней поняла, что влюбилась в начинающего актера.
Кира призналась во всем своему парню и ушла от него к Яковлеву. Влюбленные быстро поженились и стали жить в квартире родителей девушки. Вскоре после свадьбы девушка тяжело заболела туберкулезом. Киру поместили в санаторий, а Юрию Яковлеву запретили посещать супругу. Но он тайком пробирался к любимой и сидел у нее до восхода солнца.
Болезнь Киры стало не единственным испытанием любви на прочность. Первый ребенок в паре вскоре умер после рождения из-за желтухи. А когда Кира снова забеременела, оказалось, что Юрий Яковлев уже вовсю крутит роман с другой женщиной.
Пока супруга артиста ходила по больницам и беспокоилась за малыша, Юрий встретился с дочкой Аркадия Райкина Екатериной — и понял, что это любовь. В то время 21-летняя Катя была замужем, но актера это не остановило. Влюбленные Яковлев и Райкина развелись со своими партнерами и стали жить вместе. Вскоре после развода у Юрия Яковлева родились два ребенка: новая супруга подарила артисты сына Алексея, а брошенная Кира — дочку Алену.
Второй брак артиста продержался всего три года. Екатерина была готова простить артисту все, кроме пьянства. «По примеру своей мамы, я могла простить мужу любой недостаток, кроме пьянства. Мой отец совсем не пил, а вот у Юры была такая проблема. Однажды то, что Яковлев выпил и сел за руль, едва не стоило нам жизни», — вспоминала вторая супруга артиста.
Речь идет об аварии, которая произошла в мае 1961 года. Тогда Юрий и Екатерина ехали из Москвы в Ленинград на машине на гастроли. Несмотря на то, что в автомобиле сидела его беременная супруга, Яковлев решил выпить пива в дороге, и в итоге уснул за рулем. Машина уехала в канаву — и оказалась в воде.
«Удар, потеря сознания…Очнулся в воде. Вокруг плавали диковинные „растения“, которые при ближайшем рассмотрении оказались моими собственными галстуками, — они выпали из чемодана. К счастью, жена почти не пострадала: поцарапалась, да ногу ушибла. А у меня — сотрясение мозга и трещина в ключице! Санитары „скорой помощи“, взглянув на нашу машину, долго удивлялись, что мы так легко отделались», — вспоминал потом аварию Юрий Яковлев.
После этого случая пара развелась, а Екатерина Райкина 15 лет не разрешала артисту видеть своего сына. Оставшись один, Юрий Яковлев стал ухлестывать за красавицами, пока в 1969 году не влюбился по-настоящему. Тогда артист познакомился с Ириной Сергеевой, директором музея Вахтанговского театра. Третий брак оказался самым крепким: новая супруга подарила Яковлеву сына Антона. Юрий и Ирина прожили в счастливом браке более 40 лет, до самой смерти артиста.
Последние годы Юрия Яковлева
В 2013 году 85-летний артист продолжал выступать на сцене, хотя его здоровье уже начинало сдавать. В ноябре из-за плохого самочувствия артиста положили в больницу. Врачи говорили, что у артиста прогрессировала сердечная недостаточность, но состояние не вызывало опасений. В больнице Яковлев шутил и говорил, что ему нужно домой, ведь по нему скучает его любимый пес. Но буквально за сутки состояние артиста резко ухудшилось. Ночью, в два часа, сыну Яковлева позвонил врач и сказал, что Юрий Васильевич умер от отека легких».
Незадолго до своей смерти артист выходил на сцену, чтобы сыграть в постановке «Пристань», как оказалось, в последний раз. Последние слова великого артиста публике оказались пророческими: «Господь спросит меня: был ли я счастлив в земной жизни? И от сладостных слез я не успею ответить, на колени припав».
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