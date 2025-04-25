На Украине признали убийство своих пленных при крушении Ил-76

Украинские власти признали гибель своих военнослужащих, которые находились среди пленных на борту самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области. Данную информацию подтвердил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в беседе с украинским изданием.
«Когда мы получаем пакет и видим, что там части тел, понимаем, что речь идет об остатках не одного тела. Помните ситуацию со сбитым ИЛ-76, в котором находилось около 60 военнопленных? Остаток из этого самолета вернули более 500», — рассказал Тимченко в интервью для издания «Цензор».
По имеющейся информации, 24 января в Белгородской области произошла авиакатастрофа с участием самолета Ил-76. Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для проведения процедуры обмена, и все они погибли. Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ) заявил, что среди пассажиров сбитого Ил-76 не было представителей Вооруженных сил Украины.
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