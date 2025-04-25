На Украине признали убийство своих пленных при крушении Ил-76

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Крушение самолета Ил-76 произошло в Белгороде в 2024 году (архивное фото)
Крушение самолета Ил-76 произошло в Белгороде в 2024 году (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти признали гибель своих военнослужащих, которые находились среди пленных на борту самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области. Данную информацию подтвердил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в беседе с украинским изданием.

«Когда мы получаем пакет и видим, что там части тел, понимаем, что речь идет об остатках не одного тела. Помните ситуацию со сбитым ИЛ-76, в котором находилось около 60 военнопленных? Остаток из этого самолета вернули более 500», — рассказал Тимченко в интервью для издания «Цензор». 

По имеющейся информации, 24 января в Белгородской области произошла авиакатастрофа с участием самолета Ил-76. Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для проведения процедуры обмена, и все они погибли. Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ) заявил, что среди пассажиров сбитого Ил-76 не было представителей Вооруженных сил Украины.

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Украинские власти признали гибель своих военнослужащих, которые находились среди пленных на борту самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области. Данную информацию подтвердил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в беседе с украинским изданием. «Когда мы получаем пакет и видим, что там части тел, понимаем, что речь идет об остатках не одного тела. Помните ситуацию со сбитым ИЛ-76, в котором находилось около 60 военнопленных? Остаток из этого самолета вернули более 500», — рассказал Тимченко в интервью для издания «Цензор».  По имеющейся информации, 24 января в Белгородской области произошла авиакатастрофа с участием самолета Ил-76. Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для проведения процедуры обмена, и все они погибли. Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ) заявил, что среди пассажиров сбитого Ил-76 не было представителей Вооруженных сил Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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