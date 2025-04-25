В ВТБ дали понять, что происходит с ключевой ставкой

Снижение ключевой ставки в России в ближайшее время не планируется. Об этом заявил первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.
Пьянов подчеркнул, что решение о сохранении текущего уровня ставки обусловлено рядом факторов, в том числе укреплением рубля. «Сейчас сдерживающий фактор — укрепление рубля. Нельзя закладывать этот фактор как стабильный. В том числе, если ориентироваться на другие прогнозы органов, 100 рублей за доллар в прогнозе Минэка — если бы не крепкий рубль, текущая инфляция была бы 10%, и снижение цен на нефть как следствие торговых войн может вернуть к значениям», — сказал он журналистам на пресс-конференции.
Пьянов сравнил текущую экономическую ситуацию с приемом антибиотиков. По его словам, в ближайшие месяцы внимание будет сосредоточено на оценке стабильности экономической ситуации, и только после этого можно будет говорить о возможном снижении ставки.
«Если сравнивать рабоче-крестьянски, то наш период повышенной ставки [нужен, поскольку] нам нужно пройти обязательный период приема антибиотиков. <> Врач Эльвира Набиуллина не может сказать, [когда можно прекратить прием антибиотиков]. Но если прием антибиотика остановить раньше времени, то пойдет рецидив. Придется находить более радикальный метод, поэтому сейчас все будут заниматься ожиданием более стабильной ситуации.», — заявил Дмитрий Пьянов.
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