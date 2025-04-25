Председатель «Грузинской мечты» прощается с политикой

Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили объявил о своем уходе из политики. Он посчитал свою миссию выполненной.
«Хочу сообщить вам свое решение об уходе из политики», — передает слова Гарибашвили издание NewsOn. Он отметил, что считает свою миссию выполненной.
На брифинге председатель партии «Грузинская мечта» поблагодарил основателя партии Бидзину Иванишвили за доверие и поддержку. Также он подчеркнул при этом свою готовность продолжать поддерживать партию и ее политику.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.