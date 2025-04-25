Председатель «Грузинской мечты» прощается с политикой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гарибашвили продолжит поддерживать политику «Грузинской мечты»
Гарибашвили продолжит поддерживать политику «Грузинской мечты» Фото:

Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили объявил о своем уходе из политики. Он посчитал свою миссию выполненной. 

«Хочу сообщить вам свое решение об уходе из политики», — передает слова Гарибашвили издание NewsOn. Он отметил, что считает свою миссию выполненной.

На брифинге председатель партии «Грузинская мечта» поблагодарил основателя партии Бидзину Иванишвили за доверие и поддержку. Также он подчеркнул при этом свою готовность продолжать поддерживать партию и ее политику.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили объявил о своем уходе из политики. Он посчитал свою миссию выполненной.  «Хочу сообщить вам свое решение об уходе из политики», — передает слова Гарибашвили издание NewsOn. Он отметил, что считает свою миссию выполненной. На брифинге председатель партии «Грузинская мечта» поблагодарил основателя партии Бидзину Иванишвили за доверие и поддержку. Также он подчеркнул при этом свою готовность продолжать поддерживать партию и ее политику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...