Кличко: для мира Украине придется отказаться от территорий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для достижения мира Украина должна отказаться от части территорий, считает Кличко
Для достижения мира Украина должна отказаться от части территорий, считает Кличко Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для достижения мира его стране, возможно, придется пойти на уступки и отказаться от определенных территорий. Об этом он заявил в интервью английскому изданию BBC.

«Один из сценариев [завершения конфликта на Украине] — это отдать территорию. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением», — сказал Кличко в интервью BBC.

Такое заявление украинский политик сделал после того, как в Киеве накануне были слышны несколько взрывов. По данным телеканала TCH, как минимум произошло четыре хлопка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для достижения мира его стране, возможно, придется пойти на уступки и отказаться от определенных территорий. Об этом он заявил в интервью английскому изданию BBC. «Один из сценариев [завершения конфликта на Украине] — это отдать территорию. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением», — сказал Кличко в интервью BBC. Такое заявление украинский политик сделал после того, как в  Киеве накануне были слышны несколько взрывов. По данным телеканала TCH, как минимум произошло четыре хлопка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...