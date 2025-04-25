Кличко: для мира Украине придется отказаться от территорий

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для достижения мира его стране, возможно, придется пойти на уступки и отказаться от определенных территорий. Об этом он заявил в интервью английскому изданию BBC.
«Один из сценариев [завершения конфликта на Украине] — это отдать территорию. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением», — сказал Кличко в интервью BBC.
Такое заявление украинский политик сделал после того, как в Киеве накануне были слышны несколько взрывов. По данным телеканала TCH, как минимум произошло четыре хлопка.
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