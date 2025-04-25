Россиянам придется копить на две квартиры, чтобы купить только одну

Российские банки озвучили минимальные требования к первому взносу по ипотеке. На однокомнатную квартиру в новом доме крупного города придется накопить от 2,5 до 9 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на источники пишет издание РБК.
«Чтобы при средних по региону зарплатах в 2025 году одобрили рыночную ипотеку на небольшую однушку в новостройке, в качестве первоначального взноса в разных мегаполисах России потребуется накопить от 2,45 до 8,8 миллионов рублей», — пишет РБК.
Издание отмечает, в большинстве городов-миллионников размер первоначального взноса составляет более 60% от стоимости жилья, а в ряде случаев достигает 75%. Для того чтобы накопить необходимую сумму для первого взноса, жителям некоторых из этих городов потребуется почти семь лет, даже если откладывать на эти цели всю заработную плату.
В Красноярске отмечается самый низкий первоначальный взнос. Там жителям необходимо накопить 2,45 миллиона рублей, что составляет 52,8% от стоимости жилья, чтобы получить одобрение по рыночной ипотеке на приобретение квартиры в новостройке стоимостью 4,64 млн рублей. Также в список входят Челябинск 61,3% или 2,6 миллиона рублей и Воронеж 62,3% или 2,55 миллиона рублей.
В Казани зафиксирован максимальный размер первоначального взноса по ипотеке — он составляет 75,4% от стоимости жилья, что эквивалентно 5,65 миллиона рублей. Средняя цена квартиры в новостройке в этом городе достигает 7,49 млн рублей, тогда как средний месячный доход жителей региона оценивается в 67,9 тысячи рублей. На втором месте расположился Санкт-Петербург, где на внесение первоначального взноса потребуется 75% от стоимости жилья, что составляет 7,25 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров Нижний Новгород. Для получения одобрения ипотечного кредита в этом городе необходимо иметь сумму, равную 73,5% стоимости недвижимости, или 4,5 миллиона рублей.
Ранее ЦБ РФ сообщил о том, что средний срок кредитов по ипотеке достиг 26 лет, пишет «Царьград». Подорожание на рынке недвижимости приводит к тому, что многие заемщики будут выплачивать задолженность ужа на пенсии.
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