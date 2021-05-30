Под окнами больницы в Челябинске нашли тело пенсионера

Погибший пенсионер проходил лечение в больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под окнами областной больницы в Челябинске найдено тело 76-летнего пенсионера. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе минздрава региона. Источники агентства в правоохранительных органах сообщают, что пожилой мужчина покончил с собой.

«Проверку проводит следственный комитет, — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава. — Мы готовы оказывать следствию все необходимое содействие». Трагический инцидент произошел вечером 29 мая. Пенсионер проходил в больнице лечение.

«По предварительным данным причиной смерти стал суицид», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. В пресс-службе следственного управления СКР по региону пообещали прокомментировать случившееся позже.

Это не первый подобный случай в больницах Челябинска с начала весны. Утром 4 апреля тело пожилого пациента нашли под окнами областной дорожной больницы №2. Погибшему было 72 года, причиной смерти назвали суицид.