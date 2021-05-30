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27 мая 2021

Под окнами больницы в Челябинске нашли тело пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Челябинск, госпиталь, стационар, палата, больничная палата, клиника, больничная койка, ковидная база
Погибший пенсионер проходил лечение в больнице Фото:

Под окнами областной больницы в Челябинске найдено тело 76-летнего пенсионера. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе минздрава региона. Источники агентства в правоохранительных органах сообщают, что пожилой мужчина покончил с собой.

«Проверку проводит следственный комитет, — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава. — Мы готовы оказывать следствию все необходимое содействие». Трагический инцидент произошел вечером 29 мая. Пенсионер проходил в больнице лечение.

«По предварительным данным причиной смерти стал суицид», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. В пресс-службе следственного управления СКР по региону пообещали прокомментировать случившееся позже.

Это не первый подобный случай в больницах Челябинска с начала весны. Утром 4 апреля тело пожилого пациента нашли под окнами областной дорожной больницы №2. Погибшему было 72 года, причиной смерти назвали суицид.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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