Урганта возмутила новость об ограничении продаж алкоголя в РФ

Ургант заявил, что пять литров алкоголя в год — это маловато Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущий Иван Ургант возмущен предложением общественников ограничить продажу алкоголя в России. Он считает, что пять литров в год для одного человека — это слишком мало. Такое мнение он озвучил в эфире своего вечернего шоу на «Первом канале».

Ранее URA.RU сообщало, что руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести меру, согласно которой каждый гражданин не сможет купить больше пяти литров алкоголя за год. Также он потребовал запретить продавать спиртное в спальных районах.

«В год в одни руки пять литров алкоголя… Вопрос: как вести учет литров? Куда будет устанавливаться счетчик, благодаря которому можно будет на сайте Госуслуг смотреть, можем ли мы еще сто грамм поднять за День Победы? Все-таки маловато пять литров. Я вижу, в зале все расстроились, потянулись к флягам», — пошутил Ургант.

После этого он показал зрителям россиянина, который нашел способ купить больше алкоголя. На ноут-буке телеведущего появилась картинка мужчины с шестью руками.