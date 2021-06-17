В Минсельхозе придумали, как решить проблему нехватки мигрантов

В страну будут ввозить мигрантов новым способом Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ближайшее время мигрантов могут начать ввозить в Россию на чартерных поездах ОАО РЖД. Этот вопрос обсуждался на совещании в Минсельхозе РФ.

«Минсельхоз совместно с ОАО РЖД могут запустить чартерные поезда для ввоза сезонных рабочих из соседних стран для нужд российского агропромышленного комплекса», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на источник.

В министерстве добавили, что уже получали запросы от регионов с просьбой проработать возможность организации перевозок рабочих железнодорожным транспортом. Отмечается, что Минсельхоз направил в регионы запросы об объеме заявок на количество рабочей силы. Сегодня въезд иностранных рабочих возможен только с помощью авиации. Эксперты отмечают, что средняя цена билета на самолет для мигранта составляет 80 тысяч без учета карантинных мер. При этом билет на поезд обойдется всего в 12 тысяч.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о значительной нехватке мигрантов. Директор ФСИН Александр Калашников выступил с предложением отправлять заключенных на стройки для трудовых мигрантов. Переговоры с бизнесом по этому вопросу уже стартовали, передает информацию « Правда.ру ». В правительстве РФ данную идею поддержали, передает агентство Nation News.