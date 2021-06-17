17 июня 2021

В Минсельхозе придумали, как решить проблему нехватки мигрантов

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Посадка цветов на клумбах около Кинотеатра «Космос». Екатеринбург, мигранты, гастарбайтер, рабочая сила, клумба, благоустройство территории, высадка цветов, клумба с цветами, гастарбайтеры, благоустройство города, посадка цветов
В страну будут ввозить мигрантов новым способом Фото:

В ближайшее время мигрантов могут начать ввозить в Россию на чартерных поездах ОАО РЖД. Этот вопрос обсуждался на совещании в Минсельхозе РФ.

«Минсельхоз совместно с ОАО РЖД могут запустить чартерные поезда для ввоза сезонных рабочих из соседних стран для нужд российского агропромышленного комплекса», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

В министерстве добавили, что уже получали запросы от регионов с просьбой проработать возможность организации перевозок рабочих железнодорожным транспортом. Отмечается, что Минсельхоз направил в регионы запросы об объеме заявок на количество рабочей силы. Сегодня въезд иностранных рабочих возможен только с помощью авиации. Эксперты отмечают, что средняя цена билета на самолет для мигранта составляет 80 тысяч без учета карантинных мер. При этом билет на поезд обойдется всего в 12 тысяч.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о значительной нехватке мигрантов. Директор ФСИН Александр Калашников выступил с предложением отправлять заключенных на стройки для трудовых мигрантов. Переговоры с бизнесом по этому вопросу уже стартовали, передает информацию «Правда.ру». В правительстве РФ данную идею поддержали, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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