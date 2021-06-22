Владимир Путин обратился к россиянам в День скорби и чествования памяти жертв войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле Неизвестного Солдата в День скорби и памяти жертв Великой Отечественной войны войны 22 июня. Объявлена минута молчания.

«Советский народ с первых минут вероломного нападения нацистов стеной встал на защиту Родины. Этот день 22 июня накрывает болью за искалеченные судьбы миллионов людей», — заявил Путин. Он отметил, что врагу было мало завладеть землей, нацисты хотели истребить наших предков, поработить их, лишить родного языка, культуры и традиций.

Глава государства пообщался с ветеранами, пришедшими на митинг. Также сегодня российский лидер опубликовал обращение к жителям Европы в немецкой еженедельной газете Die Zeit. Он призвал их к сотрудничеству и миру с Россией.

80 лет назад началась Великая Отечественная война, нацистская Германия напала на Советский Союз. Около 27 миллионов человек погибли, большая их часть — мирные жители.