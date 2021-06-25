Доставщик «Яндекса» взломал телефон, принадлежащий менеджерам Bamboo Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Водитель сервиса доставки «Яндекса» взломал аккаунт екатеринбургского спа-салона Bamboo, когда доставлял телефон одного администратора другому. Об этом сообщили представители массажного салона.

«Гостья салона сообщила, что мы начали писать всякую пошлятину. Это было, когда наши администраторы передавали друг другу телефон через „Яндекс Гоу“», — сообщил представитель салона в социальной сети Instagram. Отмечается, что доставка стоила 610 рублей.

Руководитель салона написал представителю контроля качества «Яндекса», где получил ответ, что водителя уволят, только если инцидент повторится. В качестве компенсации за произошедшее представителю салона выдали промокод на 200 рублей, которые можно потратить на следующий заказ.

URA.RU направило запрос в пресс-службу «Яндекса» с просьбой прокомментировать инцидент. Ответа на момент публикации материала не поступило.

Обновлено в 14:45: Сервис Яндекс.Такси признал поведение водителя жестким нарушением прав. Его решили отстранить от работы навсегда.

Пострадавшие рады такому решению Instagram