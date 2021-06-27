Власти Москвы рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды

Кафе в Москве попросили временно приостановить работу летних веранд Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Московским кафе и ресторанам рекомендовано закрыть летние веранды. С таким оповещением департамент торговли и услуг Москвы обратился из-за надвигающейся непогоды.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в регионе, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, принять меры по прекращению их эксплуатации», — передает ТАСС со ссылкой на столичные власти. Также ресторанам рекомендовано закрепить зонты и конструкции.

В администрации Москвы предупредили о грозе с ливневым дождем и градом. Порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров в секунду. Жителей столицы просят не укрываться от осадков под деревьями, а также не парковать вблизи них автомобили, передает RT.