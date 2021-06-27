Власти Москвы рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды

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Кафе в Москве попросили временно приостановить работу летних веранд Фото:

Московским кафе и ресторанам рекомендовано закрыть летние веранды. С таким оповещением департамент торговли и услуг Москвы обратился из-за надвигающейся непогоды.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в регионе, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, принять меры по прекращению их эксплуатации», — передает ТАСС со ссылкой на столичные власти. Также ресторанам рекомендовано закрепить зонты и конструкции.

В администрации Москвы предупредили о грозе с ливневым дождем и градом. Порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров в секунду. Жителей столицы просят не укрываться от осадков под деревьями, а также не парковать вблизи них автомобили, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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