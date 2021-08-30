Полномочия по взысканию микрозайма были переданы коллекторскому агентству (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинские коллекторы угрожали жительнице Магнитогорска выложить в социальные сети компромат на мать и сестру ее бывшего мужа. Женщина пожаловалась в управление судебных приставов, и вместо долга коллекторы получили штраф в 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в УФССП России по Челябинской области.

«Женщина заключила договор займа с микрофинансовой компанией, но не смогла рассчитаться вовремя. Полномочия по взысканию были переданы коллекторскому агентству. Ее бывшему супругу в соцсети стали поступать сообщения: „Передайте Е. по долгу в микрозайме“, „Начинаем прозвон родни и рассылку в соцсети“», — сообщили в пресс-службе.

Также коллекторы направили мужчине ссылки на страницы в соцсетях его матери и сестры с предупреждением: «Готовится рассылка». Далее последовали агрессивные тексты: «Почему она займ не закрыла?», «Вы допрыгаетесь, будет мать с сестрой на сайтах местных с интересным содержанием».

После жалобы женщины сотрудники профильного отдела УФССП провели расследование. Установлено, что сотрудники коллекторского агентства без согласия должника осуществляли взаимодействие с третьим лицом. Также в сообщениях отсутствовали сведения о наименовании кредитора и контактные телефоны. Штраф для коллекторов почти в два раза превысил сумму долга женщины.