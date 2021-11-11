В Совфеде хотят запретить западным авиакомпаниям полеты в РФ

Если западные авиакомпании введут ограничения против российской авиакомпании «Аэрофлот», российские власти ответят симметрично. Такое заявление сделал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
«Если введут санкции против нашей авиакомпании [„Аэрофлот“], мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения. Они любой ценой пытаются „укусить“ Россию», — сказал политик в беседе с РИА «Новости».
По его словам, если ограничения будут введены против отдельных сотрудников, связанных с российской авиакомпанией, власти РФ ответят тем же. Ранее стало известно, что власти ЕС обсуждают введение санкций против «Аэрофлота» в рамках нового пакет ограничений для Белоруссии, который связан с кризисом на польско-белорусской границе, передает «Царьград». Санкции могут также коснуться авиакомпании Turkish Airlines. Обе авиакомпании подозревают якобы в перевозках мигрантов из Белоруссии в Германию, дополняет телеканал 360.
Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши обострилась в ноябре этого года. Польские службы предотвратили попытку нелегалов прорваться на польскую сторону к югу от пограничного перехода в Кузнице. В Европарламенте из-за этого призвали ужесточить санкции против Белоруссии.
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