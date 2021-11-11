В Совфеде хотят запретить западным авиакомпаниям полеты в РФ

Ограничения коснутся иностранных компаний в случае введения санкций против «Аэрофлота» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки на белорусско-польской границе

Если западные авиакомпании введут ограничения против российской авиакомпании «Аэрофлот», российские власти ответят симметрично. Такое заявление сделал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Если введут санкции против нашей авиакомпании [„Аэрофлот“], мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения. Они любой ценой пытаются „укусить“ Россию», — сказал политик в беседе с РИА «Новости».

По его словам, если ограничения будут введены против отдельных сотрудников, связанных с российской авиакомпанией, власти РФ ответят тем же. Ранее стало известно, что власти ЕС обсуждают введение санкций против «Аэрофлота» в рамках нового пакет ограничений для Белоруссии, который связан с кризисом на польско-белорусской границе, передает «Царьград». Санкции могут также коснуться авиакомпании Turkish Airlines. Обе авиакомпании подозревают якобы в перевозках мигрантов из Белоруссии в Германию, дополняет телеканал 360.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши обострилась в ноябре этого года. Польские службы предотвратили попытку нелегалов прорваться на польскую сторону к югу от пограничного перехода в Кузнице. В Европарламенте из-за этого призвали ужесточить санкции против Белоруссии.