Биолог назвала способ, снизить раздражение от вакцинации

Добровольная вакцинация детей от COVID позволит снизить напряжение в обществе, считает Анча Баранова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Добровольная вакцинация детей от COVID вызовет меньшее общественное раздражение. Об этом заявила доктор биологических наук Анча Баранова. По ее словам, на данный момент, около 22% родителей готовы вакцинировать своих детей.

«Мне кажется, что на данном этапе лучше сделать выбор в пользу добровольной вакцинации. В России сейчас 22% родителей готовы добровольно вакцинировать своих детей, и это очень много. Если детей привьют по собственной инициативе 22% родителей, их примеру могут последовать еще 10%», — сказала Баранова в разговорное с ТАСС.

Врач привела в пример опыт по вакцинации детей США, заявив, что принудительная вакцинация вызывает лишь общественное раздражение. «Среди детей в возрасте, например, 12-18 лет вакцинированы лишь около половины, то есть довольно большая группа родителей детей своих не прививает», — подытожила она.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о росте заболеваемости коронавирусом среди детей. Он заявил о завершающей стадии экспертизы детской вакцины, разработанной на базе «Спутника V». Мурашко подчеркнул, что препарат безопасен и эффективен.