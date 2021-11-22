Биолог назвала способ, снизить раздражение от вакцинации

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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, мальчик, забота, ребенок, бабушка, опекун, опекунство
Добровольная вакцинация детей от COVID позволит снизить напряжение в обществе, считает Анча Баранова Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Добровольная вакцинация детей от COVID вызовет меньшее общественное раздражение. Об этом заявила доктор биологических наук Анча Баранова. По ее словам, на данный момент, около 22% родителей готовы вакцинировать своих детей.

«Мне кажется, что на данном этапе лучше сделать выбор в пользу добровольной вакцинации. В России сейчас 22% родителей готовы добровольно вакцинировать своих детей, и это очень много. Если детей привьют по собственной инициативе 22% родителей, их примеру могут последовать еще 10%», — сказала Баранова в разговорное с ТАСС.

Врач привела в пример опыт по вакцинации детей США, заявив, что принудительная вакцинация вызывает лишь общественное раздражение. «Среди детей в возрасте, например, 12-18 лет вакцинированы лишь около половины, то есть довольно большая группа родителей детей своих не прививает», — подытожила она.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о росте заболеваемости коронавирусом среди детей. Он заявил о завершающей стадии экспертизы детской вакцины, разработанной на базе «Спутника V». Мурашко подчеркнул, что препарат безопасен и эффективен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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