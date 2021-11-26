Депутат Госдумы призвал работодателей ввести новые выходные дни

По мнению Федота Тумусова, двух выходных в год вполне хватит Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Работодателям нужно давать дополнительные два выходных дня для ревакцинации сотрудников. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Я сторонник того, чтобы не принуждать к вакцинации насильственными методами, я за то, чтобы стимулировать. Я считаю, что предоставление выходных дней — своего рода премия, поощрение тех, кто вакцинируется», — сказал Федот Тумусов в интервью радио Sputnik.

По его мнению, двух дополнительных выходных в год будет достаточно, так как ревакцинироваться рекомендуется каждые полгода. «С моей точки зрения, работодателю выгодно, чтобы работники не болели. Если человек заболеет, то он на какое-то время выйдет из строя», — отметил депутат.

Ранее URA.RU сообщало, что член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить рабочую неделю в России. Советник президента РФ Валерий Фадеев заявил, что если поднять зарплату, то исчезнет необходимость в сокращении рабочей недели.