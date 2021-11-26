26 ноября 2021

Депутат Госдумы призвал работодателей ввести новые выходные дни

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, тумусов федот
По мнению Федота Тумусова, двух выходных в год вполне хватит Фото:
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Работодателям нужно давать дополнительные два выходных дня для ревакцинации сотрудников. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Я сторонник того, чтобы не принуждать к вакцинации насильственными методами, я за то, чтобы стимулировать. Я считаю, что предоставление выходных дней — своего рода премия, поощрение тех, кто вакцинируется», — сказал Федот Тумусов в интервью радио Sputnik.

По его мнению, двух дополнительных выходных в год будет достаточно, так как ревакцинироваться рекомендуется каждые полгода. «С моей точки зрения, работодателю выгодно, чтобы работники не болели. Если человек заболеет, то он на какое-то время выйдет из строя», — отметил депутат.

Ранее URA.RU сообщало, что член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить рабочую неделю в России. Советник президента РФ Валерий Фадеев заявил, что если поднять зарплату, то исчезнет необходимость в сокращении рабочей недели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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