Экс-депутат Госдумы РФ: тысячи россиян лишили выплат на детей

Родители не могут получить пособия на детей из-за отсутствия официальной занятости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за правила нулевого дохода, в соответствии с которым оба родителя должны быть официально трудоустроены, многие семьи России не смогли получить выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Об этом заявил бывший депутат Госдумы РФ из фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Шеин. Он отметил, что во многих секторах экономики — например, сельском хозяйстве и строительстве — работодатели не заключают с сотрудниками трудовые договоры.

«В этом году тысячи семей права на такие выплаты лишились. И причина — так называемое правило нулевого дохода, когда от людей требуют показать официальную занятость. Но такой занятости нет в целых секторах российской экономики. Ее нет в сельском хозяйстве, в строительстве, торговле, сфере услуг и на транспорте. Капиталисты просто не заключают трудовые договоры с работниками», — написал Олег Шеин в своем telegram-канале.

Депутат привел в пример данные по Астраханской области. По его словам, в сельском хозяйстве в регионе трудится 62 000 человек, в то время как трудовые договоры заключены только с 3 600 работниками. Аналогичная ситуация в торговле — по оценкам областного минэкономразвития, в сфере занято 74 000 работников, а налоговые отчисления идут в отношении 8 000 сотрудников, уточнил Шеин.

Депутат потребовал отменить правило нулевого дохода, назвав его «разрушительным» для демографической политики РФ. По мнению Шеина, такая политика негативно влияет на рождаемость в России.

Ранее стало известно, что Министерство труда и социальной защиты РФ может изменить критерии оценки социального положения людей при назначении ежемесячных выплат для детей и беременных женщин. Так, например, от правила нулевого дохода могут освободить будущих матерей, у которой на момент подачи заявления срок составляет более 12 недель. Также женщина сможет получить пособие, если первые полгода беременность пришлись на период расчета среднедушевого дохода, передает телеканал 360.