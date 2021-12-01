В соцсетях возмутились ростом пенсий для некоторых категорий россиян с начала декабря. Одни комментаторы считают, что работающих пенсионеров обделили, другие традиционно желают чиновникам прожить на эти деньги.
С 1 декабря некоторым россиянам автоматически подняли пенсии, напоминают «Невские новости». Сред них — те, кому исполнилось 80 лет, пожилые люди, которые недавно закончили работать, передает Pravda.Ru. К третьей категории относятся пенсионеры с иждивенцами, пишут Дни.ру. Если пожилой человек подавал заявление на пересчет пенсии в связи с увеличением числа иждивенцев, то за каждого нового он получит 30% от суммы фиксированной выплаты.
Пользователь Svetlana указала на вопиющую несправедливость
Скриншот из соцсети Twitter
Сергей Кузнецов предложил новый заголовок к подобным новостям об индексации
Скриншот из соцсети Twitter
Одни считают, сколько получили чиновники…
Скриншот из соцсети Twitter
…другие предлагают депутатам пожить на эти деньги
Скриншот с сайта URA.RU
Комментатор «Пенсионер» не понимает, зачем СМИ освещают эту тему
Скриншот с сайта URA.RU
Автор комментария Владимир Слепцов интересуется, положена ли ему эта выплата. Несмотря на то, каков будет ответ, его мучает вопрос «почему?»