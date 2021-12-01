В соцсетях возмущены из-за повышения пенсий в России. «Вранье опять!»

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Публичные слушания по строительству ЕКАД. Екатеринбург, публичные слушания, возмущение, недовольство
Пользователи негодуют из-за повышения пенсий некоторым категориям граждан Фото:

В соцсетях возмутились ростом пенсий для некоторых категорий россиян с начала декабря. Одни комментаторы считают, что работающих пенсионеров обделили, другие традиционно желают чиновникам прожить на эти деньги.

С 1 декабря некоторым россиянам автоматически подняли пенсии, напоминают «Невские новости». Сред них — те, кому исполнилось 80 лет, пожилые люди, которые недавно закончили работать, передает Pravda.Ru. К третьей категории относятся пенсионеры с иждивенцами, пишут Дни.ру. Если пожилой человек подавал заявление на пересчет пенсии в связи с увеличением числа иждивенцев, то за каждого нового он получит 30% от суммы фиксированной выплаты.

Пользователь Svetlana указала на вопиющую несправедливость
Сергей Кузнецов предложил новый заголовок к подобным новостям об индексации
Одни считают, сколько получили чиновники…
…другие предлагают депутатам пожить на эти деньги
Комментатор «Пенсионер» не понимает, зачем СМИ освещают эту тему
Автор комментария Владимир Слепцов интересуется, положена ли ему эта выплата. Несмотря на то, каков будет ответ, его мучает вопрос «почему?»
Не обошлось и без юмора в комментариях

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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