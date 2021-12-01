В соцсетях возмущены из-за повышения пенсий в России. «Вранье опять!»

01 декабря 2021 в 18:08 Размер текста - 17 +

Пользователи негодуют из-за повышения пенсий некоторым категориям граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В соцсетях возмутились ростом пенсий для некоторых категорий россиян с начала декабря. Одни комментаторы считают, что работающих пенсионеров обделили, другие традиционно желают чиновникам прожить на эти деньги. С 1 декабря некоторым россиянам автоматически подняли пенсии, напоминают « Невские новости ». Сред них — те, кому исполнилось 80 лет, пожилые люди, которые недавно закончили работать , передает Pravda.Ru. К третьей категории относятся пенсионеры с иждивенцами, пишут Дни.ру. Если пожилой человек подавал заявление на пересчет пенсии в связи с увеличением числа иждивенцев, то за каждого нового он получит 30% от суммы фиксированной выплаты. Пользователь Svetlana указала на вопиющую несправедливость Скриншот из соцсети Twitter Сергей Кузнецов предложил новый заголовок к подобным новостям об индексации Скриншот из соцсети Twitter Одни считают, сколько получили чиновники… Скриншот из соцсети Twitter …другие предлагают депутатам пожить на эти деньги Скриншот с сайта URA.RU Комментатор «Пенсионер» не понимает, зачем СМИ освещают эту тему Скриншот с сайта URA.RU Автор комментария Владимир Слепцов интересуется, положена ли ему эта выплата. Несмотря на то, каков будет ответ, его мучает вопрос «почему?» Скриншот с сайта URA.RU Не обошлось и без юмора в комментариях Скриншот с сайта URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.