В Госдуме назвали российских пенсионеров «богатыми людьми»

03 декабря 2021 в 01:46 Размер текста - 17 +

Делягин высказался о пенсиях в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Формально в России нет бедных пожилых людей, так как по закону пенсия в стране не может быть ниже прожиточного минимума. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин. «Представим гипотетическую бабушку, которая живет в Москве. Поскольку пенсия превышает прожиточный минимум, она бедной не считается. Более того, у нас пенсионеры вообще не считаются бедными. Потому что по закону пенсия не может быть ниже прожиточного минимума», —рассказал Делягин в разговоре с «Общественной службой новостей». По его словам, такую пенсионерку не отнесут к категории бедных, даже если она «умирает с голоду». Ранее президент РФ Владимир Путин поручил увеличить прожиточный минимум в России на тысячу рублей. По словам главы государства, заложенная в бюджет индексация в 2,5% недостаточна. Путин считает, что ее нужно увеличить на 8,6% — до 12 654 рублей. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что эта мера затронет 16 миллионов граждан в России. По ее словам, от прожиточного минимума зависят федеральные и региональные доплаты к пенсии и социальные пособия на детей, передает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Формально в России нет бедных пожилых людей, так как по закону пенсия в стране не может быть ниже прожиточного минимума. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин. «Представим гипотетическую бабушку, которая живет в Москве. Поскольку пенсия превышает прожиточный минимум, она бедной не считается. Более того, у нас пенсионеры вообще не считаются бедными. Потому что по закону пенсия не может быть ниже прожиточного минимума», —рассказал Делягин в разговоре с «Общественной службой новостей». По его словам, такую пенсионерку не отнесут к категории бедных, даже если она «умирает с голоду». Ранее президент РФ Владимир Путин поручил увеличить прожиточный минимум в России на тысячу рублей. По словам главы государства, заложенная в бюджет индексация в 2,5% недостаточна. Путин считает, что ее нужно увеличить на 8,6% — до 12 654 рублей. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что эта мера затронет 16 миллионов граждан в России. По ее словам, от прожиточного минимума зависят федеральные и региональные доплаты к пенсии и социальные пособия на детей, передает «Национальная служба новостей».