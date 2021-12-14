Французский фрегат вошел в Черное море

Французский фрегат оснащен ракетным оружиемФото: официальный сайт Министерство обороны РФ
Фрегат из Франции «Овернь» зашел в акваторию Черного моря. Об этом рассказали в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ).
«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием „Овернь“ ВМС Франции. Он зашел в акваторию Черного моря», — цитирует РИА «Новости» Национальный центр управления обороной.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что США и НАТО наращивают активность в Черном море. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что внеплановые учения альянса трактуются как агрессия Вашингтона и угроза безопасности и стратегической стабильности России. По его словам, увеличилась активность военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.
Фрегат из Франции «Овернь» зашел в акваторию Черного моря. Об этом рассказали в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ). «Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием „Овернь“ ВМС Франции. Он зашел в акваторию Черного моря», — цитирует РИА «Новости» Национальный центр управления обороной. Ранее Минобороны РФ сообщило, что США и НАТО наращивают активность в Черном море. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что внеплановые учения альянса трактуются как агрессия Вашингтона и угроза безопасности и стратегической стабильности России. По его словам, увеличилась активность военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.