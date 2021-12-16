Челябинский депутат-коммунист выпустил новую коллекцию одежды

Это уже вторая коллекция депутата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат гордумы Челябинска от партии КПРФ Эльдар Гильмутдинов выпустил новую коллекцию одежды. Как сообщил URA.RU депутат, это уже его вторая коллекция, вышедшая под брендом Red Man.

«Коллекция вышла под одноименным брендом Red Man. Везти ее на неделю моды в Екатеринбург мы не собираемся. Название новой коллекции совместили с брендом, чтобы повысить его популярность, узнаваемость», — сообщил URA.RU Гильмутдинов.

Депутат добавил, что весной следующего года готовится к выпуску новая, третья коллекция, которую презентуют на неделе моды в Екатеринбурге. Детали новой коллекции Гильмутдинов не стал раскрывать. По его словам, нельзя показывать задуманные маркетинговые решения.

Первую коллекцию одежды под своим брендом Гильмутдинов презентовал в 2019 году. Коллекция была посвящена первому полету человека в Космос. Сначала показали ее подиумную часть, затем создали кэжуал-вариант — то, что можно носить повседневно.

Эльдар Гильмутдинов избрался в Калининский райсовет Челябинска в 2019 году. Райсовет делегировал его в городскую думу.