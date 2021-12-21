Путин продлил заморозку накопительной пенсии россиян

21 декабря 2021 в 16:57 Размер текста - 17 +

Владимир Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии на год, до 2024 года. Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2022 год устанавливается продолжительность 264 месяца. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года», — сообщается в документе. Законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014—2023 годам подход учета страховых взносов на обязательно пенсионное страхование. Предполагается, что он позволит увеличить доходы бюджета Пенсионного фонда РФ на 772,9 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на текущие выплаты страховой пенсии. Ранее Путин подписал закон о продлении заморозки пенсий минимум до 2023 года, передает RT. Мораторий на перечисление этих средств был введен в 2014 году и с тех пор ежегодное пролонгируется. Согласно документу, 6% от зарплаты россиян в счет накопительной части пенсии направляется на выплаты страховой пенсии, передает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии на год, до 2024 года. Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2022 год устанавливается продолжительность 264 месяца. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года», — сообщается в документе. Законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014—2023 годам подход учета страховых взносов на обязательно пенсионное страхование. Предполагается, что он позволит увеличить доходы бюджета Пенсионного фонда РФ на 772,9 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на текущие выплаты страховой пенсии. Ранее Путин подписал закон о продлении заморозки пенсий минимум до 2023 года, передает RT. Мораторий на перечисление этих средств был введен в 2014 году и с тех пор ежегодное пролонгируется. Согласно документу, 6% от зарплаты россиян в счет накопительной части пенсии направляется на выплаты страховой пенсии, передает «Национальная служба новостей».