В Челябинской области открыли движение на трассе М5

Ограничения на трассе М5 были сняты рано утром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Движение на автомобильной трассе М5 от Чебаркуля до границы Челябинской области с Башкортостаном, закрытое из-за непогоды, полностью возобновлено утром 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД региона.

«Ограничение на участке с 1548 по 1796 от Аши до развязки на Чебаркуль снято. Движение транспорта осуществляется в рабочем порядке с 06:30 утра», — сообщает ГИБДД.

Ограничения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и большегрузного автотранспорта на этом участке было закрыто с 16 часов 30 минут 26 декабря. Причиной ограничения стали снегопады и метели. Планировалось, что движение будет полностью возобновлено в 9 часов утра, но трассу открыли раньше.