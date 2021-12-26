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В Челябинской области открыли движение на трассе М5

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Ограничения на трассе М5 были сняты рано утром Фото:

Движение на автомобильной трассе М5 от Чебаркуля до границы Челябинской области с Башкортостаном, закрытое из-за непогоды, полностью возобновлено утром 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД региона.

«Ограничение на участке с 1548 по 1796 от Аши до развязки на Чебаркуль снято. Движение транспорта осуществляется в рабочем порядке с 06:30 утра», — сообщает ГИБДД.

Ограничения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и большегрузного автотранспорта на этом участке было закрыто с 16 часов 30 минут 26 декабря. Причиной ограничения стали снегопады и метели. Планировалось, что движение будет полностью возобновлено в 9 часов утра, но трассу открыли раньше.

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Движение на автомобильной трассе М5 от Чебаркуля до границы Челябинской области с Башкортостаном, закрытое из-за непогоды, полностью возобновлено утром 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД региона. «Ограничение на участке с 1548 по 1796 от Аши до развязки на Чебаркуль снято. Движение транспорта осуществляется в рабочем порядке с 06:30 утра», — сообщает ГИБДД. Ограничения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и большегрузного автотранспорта на этом участке было закрыто с 16 часов 30 минут 26 декабря. Причиной ограничения стали снегопады и метели. Планировалось, что движение будет полностью возобновлено в 9 часов утра, но трассу открыли раньше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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