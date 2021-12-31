31 декабря 2021

Захарова поздравила россиян с Новым годом. «Не хочу про трудности, не хочу про сложности»

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Мария Захарова от всех души поздравила россиян с Новым годом Фото:

Россиянам пожелали мира и здоровья. Россиян официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В первую очередь я желаю всем мира. А во вторую — ценить его и беречь. В-третьих, конечно, благополучия, здоровья, счастья, успеха, удачи и радости. Умения радоваться каждому дню, а также видеть и распознавать все то хорошее, что с нами происходит», — передала Захарова свои поздравления для российских граждан изданию «Газета.Ru». Она сообщила, что сама будет праздновать Новый год в Подмосковье в кругу семьи.

Кроме того, Захарова решила не говорить «про трудности и сложности». Она добавила, что желает всем сил для преодоления всех трудностей, которые так или иначе все вынуждены преодолевать.

С наступающим Новым годом москвичей поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он поблагодарил жителей столицы за их трудолюбие, таланты и терпение. Отдельные слова благодарности Собянин произнес для медиков и ветеранов.

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Россиянам пожелали мира и здоровья. Россиян официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В первую очередь я желаю всем мира. А во вторую — ценить его и беречь. В-третьих, конечно, благополучия, здоровья, счастья, успеха, удачи и радости. Умения радоваться каждому дню, а также видеть и распознавать все то хорошее, что с нами происходит», — передала Захарова свои поздравления для российских граждан изданию «Газета.Ru». Она сообщила, что сама будет праздновать Новый год в Подмосковье в кругу семьи. Кроме того, Захарова решила не говорить «про трудности и сложности». Она добавила, что желает всем сил для преодоления всех трудностей, которые так или иначе все вынуждены преодолевать. С наступающим Новым годом москвичей поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он поблагодарил жителей столицы за их трудолюбие, таланты и терпение. Отдельные слова благодарности Собянин произнес для медиков и ветеранов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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