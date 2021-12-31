Захарова поздравила россиян с Новым годом. «Не хочу про трудности, не хочу про сложности»

01 января 2022 в 05:32 Размер текста - 17 +

Мария Захарова от всех души поздравила россиян с Новым годом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россиянам пожелали мира и здоровья. Россиян официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В первую очередь я желаю всем мира. А во вторую — ценить его и беречь. В-третьих, конечно, благополучия, здоровья, счастья, успеха, удачи и радости. Умения радоваться каждому дню, а также видеть и распознавать все то хорошее, что с нами происходит», — передала Захарова свои поздравления для российских граждан изданию «Газета.Ru». Она сообщила, что сама будет праздновать Новый год в Подмосковье в кругу семьи. Кроме того, Захарова решила не говорить «про трудности и сложности». Она добавила, что желает всем сил для преодоления всех трудностей, которые так или иначе все вынуждены преодолевать. С наступающим Новым годом москвичей поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он поблагодарил жителей столицы за их трудолюбие, таланты и терпение. Отдельные слова благодарности Собянин произнес для медиков и ветеранов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиянам пожелали мира и здоровья. Россиян официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В первую очередь я желаю всем мира. А во вторую — ценить его и беречь. В-третьих, конечно, благополучия, здоровья, счастья, успеха, удачи и радости. Умения радоваться каждому дню, а также видеть и распознавать все то хорошее, что с нами происходит», — передала Захарова свои поздравления для российских граждан изданию «Газета.Ru». Она сообщила, что сама будет праздновать Новый год в Подмосковье в кругу семьи. Кроме того, Захарова решила не говорить «про трудности и сложности». Она добавила, что желает всем сил для преодоления всех трудностей, которые так или иначе все вынуждены преодолевать. С наступающим Новым годом москвичей поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он поблагодарил жителей столицы за их трудолюбие, таланты и терпение. Отдельные слова благодарности Собянин произнес для медиков и ветеранов.