На журналистов РБК Тюмень напали во время пожара на заводе. Видео

04 января 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Корреспондент снимал видео на безопасном расстоянии Фото: Денис Моргунов © URA.RU На журналистов РБК Тюмень Николая Фонакова и Матвея Бессонова напал сотрудник частного охранного предприятия во время съемки пожара на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе. Корреспондент Николай Бессонов сообщил, что у него забрали смартфон и удалили видео и фото. «Мы находились на безопасном расстоянии от места ЧП, на обочине дороги, которая является местом общественного пользования и где стоять не запрещено. Сотрудник ЧОП забрал смартфон, толкал меня и хватал за руки. Забрал телефон в автомобиль и сам остановил запись. После он удалил с моего телефона видеозаписи и фотографии», — цитирует РБК Николая Фонакова. По его словам, у него была резервная копия и ему удалось восстановить удаленные файлы, сотрудник не знал об этом. Мужчина вернул Фонакову оборудование после вмешательства сотрудника ДПС, дежурившего на месте. Журналисты находились на месте происшествия на законных основаниях, по редакционному заданию. У них были с собой удостоверения сотрудников прессы. Матвей Бессонов сообщил, что они написали заявление в полицию. «На просьбы установить личность охранника полицейские не реагировали, в итоге человек скрылся. Мне с коллегой пришлось звонить в дежурную часть и просить прислать наряд ППС. Нас доставили в третий отдел полиции, где мы написали заявление», — сообщил Бессонов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На журналистов РБК Тюмень Николая Фонакова и Матвея Бессонова напал сотрудник частного охранного предприятия во время съемки пожара на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе. Корреспондент Николай Бессонов сообщил, что у него забрали смартфон и удалили видео и фото. «Мы находились на безопасном расстоянии от места ЧП, на обочине дороги, которая является местом общественного пользования и где стоять не запрещено. Сотрудник ЧОП забрал смартфон, толкал меня и хватал за руки. Забрал телефон в автомобиль и сам остановил запись. После он удалил с моего телефона видеозаписи и фотографии», — цитирует РБК Николая Фонакова. По его словам, у него была резервная копия и ему удалось восстановить удаленные файлы, сотрудник не знал об этом. Мужчина вернул Фонакову оборудование после вмешательства сотрудника ДПС, дежурившего на месте. Журналисты находились на месте происшествия на законных основаниях, по редакционному заданию. У них были с собой удостоверения сотрудников прессы. Матвей Бессонов сообщил, что они написали заявление в полицию. «На просьбы установить личность охранника полицейские не реагировали, в итоге человек скрылся. Мне с коллегой пришлось звонить в дежурную часть и просить прислать наряд ППС. Нас доставили в третий отдел полиции, где мы написали заявление», — сообщил Бессонов.