05 января 2022

В Баварии предрекли Германии ущерб из-за «Северного потока-2»

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Власти Баварии считают, что неиспользование Германией СП-2 ей же наносит ущерб Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Неиспользование «Северного потока — 2» прежде всего наносит ущерб Германии. Так премьер-министр Баварии Маркус Зедер отреагировал на позицию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по российскому газопроводу.

«Зеленая» угроза неиспользования «Северного потока — 2» наносит ущерб в первую очередь Германии. Поскольку в условиях резкого роста цен на газ ФРГ нуждается в надежных поставках голубого топлива», — передает слова Зедера телеканал N-tv.

Он добавил, что в Баварии опасаются «наивной и неуверенной» внешней политики Анналены Бербок. Кроме того, Зедер считает, что легкомысленное отношение к российскому проекту является ошибкой.

Российский президент Владимир Путин назвал глупыми всех, кто мешает начать работу СП-2. По мнению лидера страны, дополнительное поступление объемов газа в Европу никому бы не сделало хуже, а наоборот, привело бы к снижению цен на бирже. Путин считает, что многие страны «сами себе подрезают сук, на котором сидят».

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Неиспользование «Северного потока — 2» прежде всего наносит ущерб Германии. Так премьер-министр Баварии Маркус Зедер отреагировал на позицию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по российскому газопроводу. «Зеленая» угроза неиспользования «Северного потока — 2» наносит ущерб в первую очередь Германии. Поскольку в условиях резкого роста цен на газ ФРГ нуждается в надежных поставках голубого топлива», — передает слова Зедера телеканал N-tv. Он добавил, что в Баварии опасаются «наивной и неуверенной» внешней политики Анналены Бербок. Кроме того, Зедер считает, что легкомысленное отношение к российскому проекту является ошибкой. Российский президент Владимир Путин назвал глупыми всех, кто мешает начать работу СП-2. По мнению лидера страны, дополнительное поступление объемов газа в Европу никому бы не сделало хуже, а наоборот, привело бы к снижению цен на бирже. Путин считает, что многие страны «сами себе подрезают сук, на котором сидят».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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