В Баварии предрекли Германии ущерб из-за «Северного потока-2» 06 января 2022 в 06:30 Размер текста - 17 + Власти Баварии считают, что неиспользование Германией СП-2 ей же наносит ущерб Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Неиспользование «Северного потока — 2» прежде всего наносит ущерб Германии. Так премьер-министр Баварии Маркус Зедер отреагировал на позицию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по российскому газопроводу. «Зеленая» угроза неиспользования «Северного потока — 2» наносит ущерб в первую очередь Германии. Поскольку в условиях резкого роста цен на газ ФРГ нуждается в надежных поставках голубого топлива», — передает слова Зедера телеканал N-tv. Он добавил, что в Баварии опасаются «наивной и неуверенной» внешней политики Анналены Бербок. Кроме того, Зедер считает, что легкомысленное отношение к российскому проекту является ошибкой. Российский президент Владимир Путин назвал глупыми всех, кто мешает начать работу СП-2. По мнению лидера страны, дополнительное поступление объемов газа в Европу никому бы не сделало хуже, а наоборот, привело бы к снижению цен на бирже. Путин считает, что многие страны «сами себе подрезают сук, на котором сидят». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Неиспользование «Северного потока — 2» прежде всего наносит ущерб Германии. Так премьер-министр Баварии Маркус Зедер отреагировал на позицию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по российскому газопроводу. «Зеленая» угроза неиспользования «Северного потока — 2» наносит ущерб в первую очередь Германии. Поскольку в условиях резкого роста цен на газ ФРГ нуждается в надежных поставках голубого топлива», — передает слова Зедера телеканал N-tv. Он добавил, что в Баварии опасаются «наивной и неуверенной» внешней политики Анналены Бербок. Кроме того, Зедер считает, что легкомысленное отношение к российскому проекту является ошибкой. Российский президент Владимир Путин назвал глупыми всех, кто мешает начать работу СП-2. По мнению лидера страны, дополнительное поступление объемов газа в Европу никому бы не сделало хуже, а наоборот, привело бы к снижению цен на бирже. Путин считает, что многие страны «сами себе подрезают сук, на котором сидят». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям