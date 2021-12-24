Путин обвинил в глупости противников запуска «Северного потока-2»

24 декабря 2021 в 19:17 Размер текста - 17 +

Дополнительное поступление газа на рынок понизит цену на бирже, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Люди, которые не дают работать газопроводу «Северный поток-2», поступают глупо. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Это еще и глупо для тех, кто не дает работать „Северному потоку-2“, потому что дополнительное поступление объемов газа на европейский рынок, безусловно, понизило бы цену на бирже. Многие страны, включая Украину, сами себе подрезают сук, на котором сидят. Теперь еще остановили движение газа по „Ямал—Европе“», — сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию. Трансляция заседания шла на youtube-канале ТАСС. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок и канцлер Олаф Шольц сообщили, что сертификация «Северного потока-2» должна идти на основе европейского законодательства. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газопровод уже мог бы работать, если бы не политизация проекта, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжит исполнять все обязательства по транзиту газа в Европу, отмечает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Люди, которые не дают работать газопроводу «Северный поток-2», поступают глупо. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Это еще и глупо для тех, кто не дает работать „Северному потоку-2“, потому что дополнительное поступление объемов газа на европейский рынок, безусловно, понизило бы цену на бирже. Многие страны, включая Украину, сами себе подрезают сук, на котором сидят. Теперь еще остановили движение газа по „Ямал—Европе“», — сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию. Трансляция заседания шла на youtube-канале ТАСС. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок и канцлер Олаф Шольц сообщили, что сертификация «Северного потока-2» должна идти на основе европейского законодательства. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газопровод уже мог бы работать, если бы не политизация проекта, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжит исполнять все обязательства по транзиту газа в Европу, отмечает телеканал 360.