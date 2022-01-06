06 января 2022

Депутат ГД предостерег от повторения казахского сценария в РФ

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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Москва, митинг, полиция, протест, омон
Вассерман призвал жестко пресекать активность оппозиции в РФ Фото:

Российские правоохранители должны тщательно следить за активностью несистемной оппозиции, чтобы предотвратить возможное начало в РФ протестов и беспорядков по «казахстанскому сценарию». Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Надо отслеживать всю активность различных деструктивных сил, многие из которых напрямую зависят от западных грантов и иных „подачек“. И пресекать, жестко пресекать подобную активность. Чтобы ни у кого не возникло соблазнов повторить казахстанские события на территории России», — заявил Вассерман в эфире радио «Вести ФМ».

Ранее также лидер КПРФ Геннадий Зюганов предупредил президента России Владимира Путина об угрозе. Он отметил, что главе государства нужно быть начеку в связи с ситуацией в Казахстане. По мнению коммуниста, западные страны приложат все усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию по контуру российских границ.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайной ситуации. В результате беспорядков погибли 18 силовиков, предает RT. Вице-президент Совета Федерации Константин Косачев заявил о том, что в Казахстане присутствуют боевики из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе Афганистана. До этого комендатура Алматы обнаружила в городе тело обезглавленного силовика. По данным местных СМИ, так действуют террористические банды.

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Российские правоохранители должны тщательно следить за активностью несистемной оппозиции, чтобы предотвратить возможное начало в РФ протестов и беспорядков по «казахстанскому сценарию». Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. «Надо отслеживать всю активность различных деструктивных сил, многие из которых напрямую зависят от западных грантов и иных „подачек“. И пресекать, жестко пресекать подобную активность. Чтобы ни у кого не возникло соблазнов повторить казахстанские события на территории России», — заявил Вассерман в эфире радио «Вести ФМ». Ранее также лидер КПРФ Геннадий Зюганов предупредил президента России Владимира Путина об угрозе. Он отметил, что главе государства нужно быть начеку в связи с ситуацией в Казахстане. По мнению коммуниста, западные страны приложат все усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию по контуру российских границ. Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайной ситуации. В результате беспорядков погибли 18 силовиков, предает RT. Вице-президент Совета Федерации Константин Косачев заявил о том, что в Казахстане присутствуют боевики из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе Афганистана. До этого комендатура Алматы обнаружила в городе тело обезглавленного силовика. По данным местных СМИ, так действуют террористические банды.
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