Депутат ГД предостерег от повторения казахского сценария в РФ

07 января 2022 в 06:04 Размер текста - 17 +

Вассерман призвал жестко пресекать активность оппозиции в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские правоохранители должны тщательно следить за активностью несистемной оппозиции, чтобы предотвратить возможное начало в РФ протестов и беспорядков по «казахстанскому сценарию». Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. «Надо отслеживать всю активность различных деструктивных сил, многие из которых напрямую зависят от западных грантов и иных „подачек“. И пресекать, жестко пресекать подобную активность. Чтобы ни у кого не возникло соблазнов повторить казахстанские события на территории России», — заявил Вассерман в эфире радио «Вести ФМ». Ранее также лидер КПРФ Геннадий Зюганов предупредил президента России Владимира Путина об угрозе. Он отметил, что главе государства нужно быть начеку в связи с ситуацией в Казахстане. По мнению коммуниста, западные страны приложат все усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию по контуру российских границ. Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайной ситуации. В результате беспорядков погибли 18 силовиков, предает RT. Вице-президент Совета Федерации Константин Косачев заявил о том, что в Казахстане присутствуют боевики из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе Афганистана. До этого комендатура Алматы обнаружила в городе тело обезглавленного силовика. По данным местных СМИ, так действуют террористические банды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские правоохранители должны тщательно следить за активностью несистемной оппозиции, чтобы предотвратить возможное начало в РФ протестов и беспорядков по «казахстанскому сценарию». Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. «Надо отслеживать всю активность различных деструктивных сил, многие из которых напрямую зависят от западных грантов и иных „подачек“. И пресекать, жестко пресекать подобную активность. Чтобы ни у кого не возникло соблазнов повторить казахстанские события на территории России», — заявил Вассерман в эфире радио «Вести ФМ». Ранее также лидер КПРФ Геннадий Зюганов предупредил президента России Владимира Путина об угрозе. Он отметил, что главе государства нужно быть начеку в связи с ситуацией в Казахстане. По мнению коммуниста, западные страны приложат все усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию по контуру российских границ. Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайной ситуации. В результате беспорядков погибли 18 силовиков, предает RT. Вице-президент Совета Федерации Константин Косачев заявил о том, что в Казахстане присутствуют боевики из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе Афганистана. До этого комендатура Алматы обнаружила в городе тело обезглавленного силовика. По данным местных СМИ, так действуют террористические банды.