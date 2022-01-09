Шойгу заявил о войне, в которой Россия не должна проиграть

В мире идет полномасштабная информационная война, считает Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия не имеет право проигрывать в информационной войне, которая идет по всем фронтам. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сегодня это не просто подача информации в том или ином виде. Это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права. И к этому надо подходить не как к некоей такой обслуге нашей деятельности. Прошло то время, давно прошло, и сегодня все совсем по-другому, все намного серьезнее», — сказал Шойгу в эфире передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что в киберпространстве идет полномасштабная третья мировая война. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что против России развернута информационная война из-за ситуации на Украине, пишет «Национальная служба новостей».

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