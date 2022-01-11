Захарова поймала госсекретаря США Блинкена на противоречии

11 января 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

Захарова указала на противоречие в словам Блинкена Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госсекретарь США Энтони Блинкен противоречит сам себе, говоря о целях по гарантиям безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Правильно ли мы понимаем, что Вашингтон более не поддерживает „суверенитет Косово“ и более не возражает против возвращения Сирии в Лигу арабских государств?» — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала высказывание госсекретаря, в котором было явное расхождение с практическими действиями американской стороны. Она напомнила про то, что глава Госдепа однажды заявил, что одной из целей США по вопросам гарантий безопасности является защита базовых принципов международных отношений, а именно — недопустимость силового изменения границ, ограничения участия стран в союзах, установления сфер влияния. Захарова отметила, что в Америке и раньше могли это делать в отношении некоторых регионов, к которым вовсе не относятся и не имеют международно-правового мандата для урегулирования в них конфликтных ситуаций, раз они «принципиально против установления сфер влияния». В понедельник, 10 января в Женеве завершились переговоры России и США по гарантиям безопасности. В частности, стороны обсудили вопросы размещения ракет. Встреча шла 7,5 часа. Со стороны России там выступил замминистра МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Сторону США представляла заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госсекретарь США Энтони Блинкен противоречит сам себе, говоря о целях по гарантиям безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Правильно ли мы понимаем, что Вашингтон более не поддерживает „суверенитет Косово“ и более не возражает против возвращения Сирии в Лигу арабских государств?» — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала высказывание госсекретаря, в котором было явное расхождение с практическими действиями американской стороны. Она напомнила про то, что глава Госдепа однажды заявил, что одной из целей США по вопросам гарантий безопасности является защита базовых принципов международных отношений, а именно — недопустимость силового изменения границ, ограничения участия стран в союзах, установления сфер влияния. Захарова отметила, что в Америке и раньше могли это делать в отношении некоторых регионов, к которым вовсе не относятся и не имеют международно-правового мандата для урегулирования в них конфликтных ситуаций, раз они «принципиально против установления сфер влияния». В понедельник, 10 января в Женеве завершились переговоры России и США по гарантиям безопасности. В частности, стороны обсудили вопросы размещения ракет. Встреча шла 7,5 часа. Со стороны России там выступил замминистра МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Сторону США представляла заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.