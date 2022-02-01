Аналитики: цены на фальшивые COVID-сертификаты снизились

02 февраля 2022 в 03:46 Размер текста - 17 +

Цена на фальшивые сертификаты и QR-коды снизилась с 30 тыс. до 5 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Аналитики отмечают снижение цен на поддельные COVID-сертификаты и QR-коды в несколько раз. Помимо этого, на черном рынке начали продавать сертификаты о вакцинации детей. «В последнее время стоимость поддельных сертификатов о вакцинации, которые мошенники предлагают купить в Сети, снизилась», — пишут РБК со ссылкой на исследование компании Group IB, которое есть в распоряжении издания. Отмечается, что на данный момент стоимость сертификата и QR-кода на черном рынке составляет от 5 тыс. руб. до 8 тыс. руб. Осенью 2021 цена на тот же пакет документов доходила до 30 тыс. руб, говорится в исследовании. Сообщается, что за последнее время было выявлено более 12,8 тыс. предложений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации, в том числе и о вакцинации детей «Спутником М», а также QR-кодов. За последние три месяца (ноябрь 2021 — января 2022) количество предложений поддельных COVID-документов превысило 110 тыс., говорится в исследовании. В сентябре—октябре 2021 года их было в разы меньше — чуть более 3 тыс. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Аналитики отмечают снижение цен на поддельные COVID-сертификаты и QR-коды в несколько раз. Помимо этого, на черном рынке начали продавать сертификаты о вакцинации детей. «В последнее время стоимость поддельных сертификатов о вакцинации, которые мошенники предлагают купить в Сети, снизилась», — пишут РБК со ссылкой на исследование компании Group IB, которое есть в распоряжении издания. Отмечается, что на данный момент стоимость сертификата и QR-кода на черном рынке составляет от 5 тыс. руб. до 8 тыс. руб. Осенью 2021 цена на тот же пакет документов доходила до 30 тыс. руб, говорится в исследовании. Сообщается, что за последнее время было выявлено более 12,8 тыс. предложений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации, в том числе и о вакцинации детей «Спутником М», а также QR-кодов. За последние три месяца (ноябрь 2021 — января 2022) количество предложений поддельных COVID-документов превысило 110 тыс., говорится в исследовании. В сентябре—октябре 2021 года их было в разы меньше — чуть более 3 тыс.