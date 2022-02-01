01 февраля 2022

Аналитики: цены на фальшивые COVID-сертификаты снизились

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Фильтр на входе ТЦ «Пушкинский». Курган , справка, справка от вакцинации, QR код, проверка qr-кода, куаркод, локдаун, сертификат прививки
Цена на фальшивые сертификаты и QR-коды снизилась с 30 тыс. до 5 тыс. рублей Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Аналитики отмечают снижение цен на поддельные COVID-сертификаты и QR-коды в несколько раз. Помимо этого, на черном рынке начали продавать сертификаты о вакцинации детей.

«В последнее время стоимость поддельных сертификатов о вакцинации, которые мошенники предлагают купить в Сети, снизилась», — пишут РБК со ссылкой на исследование компании Group IB, которое есть в распоряжении издания. Отмечается, что на данный момент стоимость сертификата и QR-кода на черном рынке составляет от 5 тыс. руб. до 8 тыс. руб. Осенью 2021 цена на тот же пакет документов доходила до 30 тыс. руб, говорится в исследовании.

Сообщается, что за последнее время было выявлено более 12,8 тыс. предложений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации, в том числе и о вакцинации детей «Спутником М», а также QR-кодов. За последние три месяца (ноябрь 2021 — января 2022) количество предложений поддельных COVID-документов превысило 110 тыс., говорится в исследовании. В сентябре—октябре 2021 года их было в разы меньше — чуть более 3 тыс.

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Аналитики отмечают снижение цен на поддельные COVID-сертификаты и QR-коды в несколько раз. Помимо этого, на черном рынке начали продавать сертификаты о вакцинации детей. «В последнее время стоимость поддельных сертификатов о вакцинации, которые мошенники предлагают купить в Сети, снизилась», — пишут РБК со ссылкой на исследование компании Group IB, которое есть в распоряжении издания. Отмечается, что на данный момент стоимость сертификата и QR-кода на черном рынке составляет от 5 тыс. руб. до 8 тыс. руб. Осенью 2021 цена на тот же пакет документов доходила до 30 тыс. руб, говорится в исследовании. Сообщается, что за последнее время было выявлено более 12,8 тыс. предложений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации, в том числе и о вакцинации детей «Спутником М», а также QR-кодов. За последние три месяца (ноябрь 2021 — января 2022) количество предложений поддельных COVID-документов превысило 110 тыс., говорится в исследовании. В сентябре—октябре 2021 года их было в разы меньше — чуть более 3 тыс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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