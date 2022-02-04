Для проведения праздничной программы пригласили театр «Лицидей» из Санкт-Петербурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лингвистическая гимназия №13, среди выпускников которой представители политического, культурного и бизнес-истеблишмента Екатеринбурга, отметила столетие на главной сцене города — в ККТ «Космос». Организовать вечер помогла ассоциация выпускников, ее фронтменами являются владельцы общества «Малышева-73» (собственник ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж») Игорь Заводовский и Константин Погребинский.

Вечер открыла директор гимназии Римма Стихина. «Мы в самом начале пути. Хотя за это время мы сотворили очень многое, самое главное — сделали бренд гимназии, которую знают в городе, нашем регионе да и в России. Каждый год мы попадаем в топ-300 лучших школ страны. Наши ребята — победители всевозможных олимпиад. В чем еще наша особенность — успешные выпускники, педагогический коллектив», — цитирует Стихину корреспондент URA.RU. После того, как все встали и исполнили гимн «тринадчиков», на экран вывели мэра Алексея Орлова.

«Гимназия имеет богатую, уникальную историю. <…> В числе [ее] знаменитых выпускников — народные художники, артисты, продюсеры, архитекторы, дипломаты», — отметил градоначальник.

Его предшественника, сенатора Александра Высокинского, окончившего гимназию, в зале не было. Также присутствовать не смогли радиоведущий Михаил Козырев, соучредители сети автосалонов «Оками» Вадим Менаджиев и Михаил Паршин, член президиума СОСПП — свердловского «клуба миллиардеров» — Андрей Бриль, актеры Владимир и Александр Ильины. Но и без них людей было достаточно. На двухчасовое представление в «Космосе» собрались несколько сотен человек. Качество публики иллюстрирует эпизод. В разгар вечера ведущий поинтересовался, есть ли у кого-нибудь в зале тысяча рублей. «Мелочи нет!» — выкрикнул кто-то.

Выйдя на сцену вместе с еще двумя успешными выпускниками, Погребинский подчеркнул уникальность события и формата. «Как здорово, что мы собираемся. Поверьте, немногие школы это делают. Нужно дорожить нашей дружбой, нашими лучшими годами. Очень рад всех видеть», — сказал бизнесмен.

Перед началом концерта гостей в холле развлекал Алексей Мамонов из «Группы риска» (звезды «Cоmedy Баттла» на ТНТ) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Константин Погребинский с сыном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мимо этой стены не прошел, похоже, ни один выпускник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как и мимо импровизированной школьной доски Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Сто лет — много это или мало? Для человека, наверное, много. А гимназия в самом начале пути», — сказала Римма Стихина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Когда заиграл гимн «тринадчиков», все в зале поднялись со своих мест. Судя по всему, слова знал каждый Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После речей директора и мэра, гимна на сцену поднялись заслуженные педагоги (для вручения подарков). Их встретили овациями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У Игоря Заводовского (слева), когда он вышел на сцену вместе с другими успешными выпускниками разных лет, спросили, как будет по-английски «камень, ножницы, бумага». Бизнесмен, смеясь, признался, что давно забыл слова, которым учили в школе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Со столетием гимназию и ее выпускников с экрана поздравил не только Орлов, но и мировые лидеры — президент США Джо Байден, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, глава КНДР Ким Чен Ын, президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин. Последний «сказал»: »«Хотелось бы поблагодарить тех, без кого праздник не состоялся бы. Владельцев градообразующего предприятия вашего города — «Гринвича» — Игоря Заводовского и Константина Погребинского, Юрия Фролова (личность весьма секретная, ничего не могу про него сказать), а также Михаила Паршина. Кстати, Михаил, давно мечтал о желтой «Оке». Надеюсь, поможете решить этот вопрос» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Завершился концерт общим фото. К тому моменту больше половины людей переместились обратно в холл, где были еда и напитки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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